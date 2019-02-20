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بلباو هزم هويسكا


فاز أتلتيك بلباو على مضيفه هويسكا 1-0 أول من امس في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.ويدين بلباو بالفضل في هذا الفوز لراؤول غارسيا الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 19 من ركلة جزاء. ورفع بلباو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر وظل هويسكا في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.
روما تفوق على بولونيا
تغلب روما على ضيفه بولونيا 2-1 أول من امس في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي. وتقدم الصربي اليكساندر كولاروف بهدف لروما من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ثم أضاف المدافع الأرجنتيني فيدريكو فازيو الهدف الثاني في الدقيقة 73. وتكفل نيكولا سانسوني بتسجيل الهدف الوحيد لبولونيا قبل ست دقائق من نهاية المباراة.والفوز رفع رصيد روما إلى 41 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد بولونيا عند 18 نقطة في المركز الثالث من القاع.


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