دوليه

أهدر بوروسيا دورتموند نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الألماني بتعادله سلبيا مع مضيفه نورمبرغ أول من أمس في المرحلة الثانية والعشرين.ولاحت الكثير من الفرص لدورتموند في المباراة ولكن كريستيان ماثينيا حارس نورمبرغ نجح في حراسة مرماه ببسالة. فقد نجح ماثينيا في التصدي لنحو خمس محاولات لماريو غويتزه.ولم يحقق دورتموند أي انتصار في أخر خمس مباريات على مستوى جميع المسابقات.

وحصد دورتموند نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط عن بايرن ميونخ الوصيف.وظل نورمبرغ تحت قيادة مدربه المؤقت بوريس شومرس في المركز الأخير بـ13 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المركز الثالث من القاع الذي يمنح صاحبه حق المشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا.

