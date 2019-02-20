loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نورمبرغ فرض التعادل على دورتموند


أهدر بوروسيا دورتموند نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الألماني بتعادله سلبيا مع مضيفه نورمبرغ أول من أمس في المرحلة الثانية والعشرين.ولاحت الكثير من الفرص لدورتموند في المباراة ولكن كريستيان ماثينيا حارس نورمبرغ نجح في حراسة مرماه ببسالة. فقد نجح ماثينيا في التصدي لنحو خمس محاولات لماريو غويتزه.ولم يحقق دورتموند أي انتصار في أخر خمس مباريات على مستوى جميع المسابقات.
وحصد دورتموند نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط عن بايرن ميونخ الوصيف.وظل نورمبرغ تحت قيادة مدربه المؤقت بوريس شومرس في المركز الأخير بـ13 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المركز الثالث من القاع الذي يمنح صاحبه حق المشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة