مال وأعمال

قدرت جهة استشارية محلية بلوغ اجمالي الانفاق على المشاريع التنموية ما بين عامي 2018- إلى عام 2020، بقيمة تصل إلى 7 مليارات دينار لنحو 180 مشروعا موضحة ان عام 2018/2019 شهد انخفاضا في اعداد المشاريع مقارنة بالعامين الماضيين مؤكدة ان نسب الانفاق على المشاريع في الخطة ارتفعت عنها فيعام 2017/2018 ثم الى 140 مشروعا في العام الحالي 2018/2019 حيث بلغت أن قيمة الاعتمادات المالية للمشاريع في الخطة الحالية ارتفعت الى 4?4 مليارات دينار مقارنة بـ 3 مليارات لكل من الخطتين السابقتين 2016/2017 ثم 2017/2018.

من جهة اخري تدرس هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطة بالتنسيق مع وزارة المالية والشؤون الاقتصادية ايجاد حلول لتعزيز دور القطاع الخاص في الشراكة بالمشاريع الخدمية والمرافق العامة للمناطق الجديدة بما فيها البنى التحتية والمرافق في مقابل تحقيق عائد للشراكة بين الطرفين (القطاع الخاص القطاع العام) بحيث تستفيد الحكومة من نخصيص الأراضي التي يقام عليها مشاريع خدمية وانتاجية وتشغيلية في مقابل قيام القطاع الخاص بالإنشاء والبناء والتشغيل مقابل عوائد بنسب مشتركة.

وكشفت مصادر لـ النهار أن هناك مناقشات لتعزيز وتفعيل بعض المواد في القانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية (مرسوم رقم 78 لسنة 2015) محل القانون رقم 7 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية (مرسوم رقم 256 لسنة 2008). وذلك بما يواكب التوجه العام لحكومة الكويت نحو تحفيز دور القطاع الخاص في المشروعات ذات الطابع التنموي من خلال برنامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووفقا للمصادر واستكمالاً للدور الحيوي والفعال الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة وضعت الحكومة إطاراً تنظيمياً حاكماً لتنفيذ مشروعات الشراكة، ليكون مرجعاً لكل صاحب مصلحة، وذلك من خلال القوانين واللوائح التي تهدف إلى ترسيخ أفضل معايير الشفافية وتحقيقاً للعدل بين جهات القطاع الخاص طوال عملية طرح مشروعات الشراكة للاستثمار، وذلك لنجاح برنامج مشروعات الشراكة ، علماً بان الإطار التنظيمي يتضمن القوانين واللوائح العامة فضلاً عن القوانين الخاصة بكل قطاع.

