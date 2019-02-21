مال وأعمال

اقتربت مكاسب بورصة الكويت من مستويات المليار دينار بنهاية تداولات ، أمس ، حيث استقرت القيمة السوقية الرأسمالية للسوق عند 29.936 مليار دينار مقابل 29 ملياراً بداية العام الحالي ، لتحقق البورصة قرابة 923 مليون دينار من المكاسب. وتأتي تلك المكاسب بفضل العوامل الإيجابية التي شهدها السوق والمتمثلة في: دخول استثمارات أجنبية وكذلك حسم مصير خصخصة البورصة التي فاز تحالف الاستثمارات الوطنية ومجموعة أرزان والأولى للاستثمار مع المشغل العالمي بورصة أثينا والتي رأى المسؤولين والخبراء أنها بداية لعصر جديد من التطور للبورصة.

وتزامنت تلك المكاسب أيضاً مع التفاؤل الإيجابي بشراكة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنت عنها ميزانية 2019/2020 والتي بنيت على تحفيز القطاع الخاص ليكون له الريادة في تنفيذ تلك المشاريع على المدى الطويل عبر تخصيص انفاق رأسمالي في الميزانية اقترب من مستويات 4 مليارات دينار وللمرة الأولى منذ سنوات. وقد تفاعل مع كل تلك العوامل أرباح القطاع المصرفي التي تعد قاطرة المكاسب الكبيرة التي حظيت بها بورصة الكويت ، حيث بلغت أرباح 12 بنكاً حوالي 1.18 مليار دينار لتصل معدلات نمو الربحية حوالي 20 بالمئة للمرة الأولى منذ سنوات. وقد أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 11?45 نقطة ليبلغ مستوى 5232?11 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?22 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 177?2 مليون سهم تمت من خلال 5304 صفقات نقدية بقيمة 31?17 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6?23 نقاط ليصل إلى مستوى 4776?5 نقطة وبنسبة 0?13 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 91 مليون سهم تمت عبر 2687 صفقة نقدية بقيمة 4?4 ملايين دينار.

