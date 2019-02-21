مال وأعمال

تجاوزت أرباح البنوك المدرجة في بورصة الكويت المليار دينار بنهاية 2018 بالغى 1.18 مليار دينار مقابل 989.35 مليوناً بنهاية ا2017، وذلك في مستويات هي الأعلى على الإطلاق على الإطلاق بفضل الارتفاع الكبير في ودائع العملاء، وتحسن النمو الائتماني بالإضافة إلى التقليل من نسبة المُخصصات الاحترازية في بعض البنوك.

وفيما حقق بنك الكويت الوطني أعلى أرباح سنوية على مستوى القطاع والسوق الكويتي ككل، بقيمة 370.71 مليون دينار، بارتفاع نسبته 15%، سجل بنك وربة أقل الأرباح للعام الماضي بنحو 12.74 مليون دينار، لكنه كان صاحب أكبر نسبة نمو في الأرباح بما تقرب نسبته من 71%.

في المقابل، كان «الإثمار» صاحب الخسائر السنوية الوحيدة بالقطاع بنحو 7.3 مليون دينار، لكن بمقارنتها بخسائر عام 2017 والبالغة نحو 25.28 مليون دينار، سنلاحظ تراجع الخسائر بنسبة تتجاوز 71%.

