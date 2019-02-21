مال وأعمال

أكدت مصادر مطلعة في الصندوق الكويتي للتنمية أنه لا يملك أي ودائع من أمواله لدى البنوك المركزية سواء للدول العربية أو الأجنبية في الوقت الحاضر، مؤكدا ان هناك وديعتين لدى وزارة المالية البحرينية، تبلغ قيمة كل منهما 50 مليون دولار. ولفتت إلى أن تاريخ ايداع الأولى كان في 20/9/2004، والثانية في 19/7/2005، ولمدة 3 سنوات، لافتة إلى أنه تم تجديد كل وديعة عند بلوغ أجلها، وبفائدة مقومة بسعر اللايبور. ويستفيد من قروض الصندوق 106 دول، بلغ عدد القروض 974 بقيمة 6.35 مليارات دينار. ويعتبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اول مؤسسة انمائية في الشرق الأوسط تقوم بالمساهمة في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية و الدول الاخرى النامية. وتتسم القروض التي يقدمها الصندوق انها ميسرة تهدف الى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الانمائية، و في تنفيذ برامج التنمية فيها، كما يقوم الصندوق بتقديم المساعدات لتمويل تكاليف اعداد دراسات الجدوى الفنية و الاقتصادية للمشروعات الانمائية في هذه الدول، وتدريب الكوادر الوطنية فيها.

