مال وأعمال

كجزء من التزامه المستمر بدعم المواهب الوطنية الشابة، شارك بنك الكويت الدولي «KIB» أخيراً في رعاية معرض الفرص الوظيفية بعنوان «لأنك تستاهل»، والذي قام بتنظيمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في المبنى الرئيس للبرنامج، وذلك بهدف تعريف الشباب الكويتي على الفرص الوظيفية التي يقدمها القطاع الخاص.

وقد شهد المعرض مشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات، ومنها أبرز مؤسسات القطاع المصرفي. وقد قام فريق من إدارة الموارد البشرية بتمثيل «KIB» في جناح خاص بالبنك، والذين قاموا بتعريف الطلبة بطبيعة العمل المصرفي وتوجيهم نحو كيفية الانضمام إلى أسرة «KIB»، إلى جانب تقديم أهم النصائح حول اختيار مهنة المستقبل المناسبة لكل خريج.

وبهذه المناسبة، صرّح فراس الدارمي، نائب مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك قائلاً: «جاءت مشاركتنا في هذه الفعالية في اطار الجهود التي نبذلها لدعم وتشجيع المواهب المحلية الشابة. ونحن نؤمن أنه من مسؤوليتنا المساعدة في توجيه الشباب الطامح من خلال تزويدهم بفرص العمل التي تتناسب مع أهدافهم المهنية. ولهذا السبب، نحن نواصل في دعم المعارض المهنية والفرص الوظيفية المختلفة، والتي نعتقد أنها بمثابة فرص ممتازة لتعريف الطلاب على «KIB»، وبالتالي اجتذاب الكوادر الشابة المناسبة».

ويبقى «KIB» ملتزمًا بلعب بدور فعال في رعاية المواهب المحلية والاستثمار في الطاقات الشابة، حيث يسعى البنك دائماً إلى توفير الفرص للمواهب المحلية الشابة الطموحة التي تتيح لهم تطبيق مهاراتهم المهنية والتقنية، وتعزيز إمكاناتهم، وتطوير قدراتهم بشكل كامل. ومن الجدير بالذكر أن «KIB» يشارك في معارض المهن على مدار العام تحت مظلة برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، وتحديداً جهوده الرامية لتمكين الشباب. ويلتزم بفتح أبوابه أمام الكوادر الوطنية الشابة واستقطاب الكفاءات الوطنية وتوظيفهم وتنمية قدراتهم، وذلك باعتبارهم الأساس الذي نستند عليه في بناء مستقبل مزدهر للكويت.

