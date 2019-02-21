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استقبل الدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية خريجي الدفعة الثالثة من برنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير، منال عبدالحميد العطار ومحمد يحيى أحمد، آملاً لهما مزيداً من النجاح والتوفيق في مسيرتهما الوظيفية، يذكر أن هذا البرنامج قد أطلق لأول مرة في عام 2015 واستمر طرحه سنوياً للكويتيين الجامعيين.

حيث يقدم بنك الكويت المركزي هذا البرنامج بالتعاون مع البنوك الكويتية بإدارة معهد الدراسات المصرفية ويعد مشروعاً وطنياً يساهم في تنمية الكوادر البشرية الكويتية لرفع كفاءتها والارتقاء بقدراتها للمساهمة في مواصلة تطوير الصناعة المصرفية في البلاد، ويتيح البرنامج للجامعيين الكويتيين فرصة الحصول على بعثة دراسية لنيل درجة الماجستير تغطي جميع المصاريف إضافة إلى راتب شهري ولا يُلزم المبتعث بعد الحصول على المؤهل العلمي بالعمل لدى بنك الكويت المركزي أو البنوك الكويتية.

