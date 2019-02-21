مال وأعمال

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين صقر الحيص على أهمية انجاز مشروع قانون مراقبي الحسابات خاصة في ظل التطورات والتحديثات التي ادخلت على المعايير المحاسبية المتعلقة بمهنة مراقبة الحسابات ،حيث سعت الجمعية لتعديل قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ليتماشى مع هذه المستجدات من خلال تواصلها مع الجهة الرسمية المعنية بالمهنة وهي وزارة التجارة والصناعة والتي ما ادخرت جهداً الا وبذلته لانجاز هذا المشروع تحت رعاية واهتمام خاص من وزيرها خالد الروضان.

كما أكد الحيص حرص مجلس ادارة الجمعية على تحقيق خطته واهدافه الاستراتيجية والتي كان من ضمنها سعيها لتعديل قانون المهنة الذي مضى عليه أكثر من 38 عاماً، وهذا ما تحقق حتى الان من خلال موافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الاخير على مشروع القانون الخاص بمهنة مراقبي الحسابات آملين أن يحقق هذا المشروع ما نصبو اليه لخدمة مزاولي مهنة مراقبة الحسابات.

