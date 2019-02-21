مال وأعمال

روما - «كونا»: أظهرت بيانات رسمية أن قطاع الصناعة الايطالي شهد انخفاضا حادا في قيمة المبيعات بنهاية العام الماضي خاصة بالأسواق الخارجية في هبوط هو الأسوأ على مدى تسع سنوات تزامنا مع تراجع الطلبيات على المنتجات الايطالية.

وذكر معهد الاحصاء القومي (ايستات) أن اجمالي قيمة المبيعات الصناعية سجل في ديسمبر 2018 انخفاضا شهريا بنسبة 3?5 في المئة مقارنة بنوفمبر السابق هابطا بالمعدل السنوي خلال العام الى 7?3 في المئة مقارنة بعام 2017. وأشار (ايستات) الى أن معدل الانخفاض السنوي في قيمة مبيعات قطاع الصناعة الايطالية خلال عام 2018 يعد أسوأ تراجع سنوي مسجل منذ نوفمبر 2009.

