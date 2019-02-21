مال وأعمال

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اطلاق نظام «الخدمات الرقمية» بمحطات تعبئة الوقود التابعة لها، والذي يتيح لعملاء هذه المحطات من المواطنين والمقيمين دفع قيمة مشترياتهم من الوقود عبر تطبيق خاص يُحمَّل على الهواتف الذكية، ويشتمل على ثلاث وسائل هي البطاقة المدنية، وتطبيق E-Petrol، والقسيمة الالكترونية.

ونظمت الشركة احتفالية خاصة بهذه المناسبة، حضرها الرئيس التنفيذي للشركة وليد خالد البدر، ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، وعدد من نواب الرئيس التنفيذي ومديري دوائر تقنية المعلومات، والتسويق المحلي، والمالية، وهي الجهات التي تعاونت لتحقيق هذا الانجاز، اضافة الى جمع من مسؤولي وموظفي الشركة.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في البترول الوطنية عبدالله العجمي الى أن التوسع في الخدمات الرقمية هو هدف رئيس للشركة، يأتي متوافقا مع استراتيجيتها بعيدة المدى 2040، منوهاً الى أن تدشين هذه الخدمة النوعية هو نتاج تعاون مثمر بين الشركة ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للمعلومات المدنية والقطاع الخاص.

وأشار العجمي الى أن النظام الجديد يحل محل نظام البطاقات الممغنطة أو كروت البنزين التي تتطلب جهدا وكلفة في طباعتها وتوزيعها على المستخدمين، مؤكدا أنه يعد خطوة أولى نحو مزيد من الخدمات الالكترونية التي ستقدمها الشركة مستقبلا.

ومن جانبه، أشار مدير دائرة تقنية المعلومات عبدالعزيز الدعيج الى أن هذا النظام يعد من النظم الناجحة لأتمتة وتطوير محطات تعبئة الوقود، حيث أثبت فاعليته في الكثير من دول العالم، ونوه الى أنه تم تجهيز البنية التحتية في محطات تعبئة الوقود واستبدالها بالكامل، لكي تصبح مهيأة لاستخدامه بنجاح.

وأكد الدعيج أن النظام يجعل تسديد قيمة تعبئة الوقود أكثر سهولة باستخدام البطاقة المدنية دون الحاجة الى الدفع النقدي أو حمل البطاقات المختلفة، مشيرا الى انه تم تنفيذ مرحلة تجريبية لتطبيق هذه الخدمة في عدد من محطات تعبئة الوقود، وتم التحقق بدقة من كفاءتها الفنية.

