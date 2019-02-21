مال وأعمال

أعلنت مجموعة بنك «برقان» عن نتائج أعمال السنة المالية 2018 وذلك بنمو قوي بنسبة 10.8 في المئة في الإيرادات لتصل إلى 265.3 مليون دينار (878.1 مليون دولار). كما شهد صافي الأرباح نمواً قوياً بنسبة 26.6 في المئة من 65.2 مليون دينار (214.9 مليون دولار) في السنة المالية 2017 لتصل إلى 82.6 مليون دينار (273.5 مليون دولار) في السنة المالية 2018.

وتؤكد هذه النتائج القوية تركيز البنك على تحقيق عوائد للمساهمين من خلال الاستخدام الأمثل لموارده. وقد ارتفعت ربحية السهم للسنة المالية 2018 بنسبة 28.1 في المئة لتصل إلى 31.0 فلسا مع زيادة العائد على حقوق المساهمين من 8.3 في المئة (للسنة المالية 2017) إلى 10.7 في المئة (للسنة المالية 2018).

وقد اقترح مجلس إدارة بنك برقان توزيع 12 فلسا للسهم الواحد كأرباح نقدية بالإضافة إلى 5% أسهم منحة مجانية، ويخضع هذا لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، ماجد العجيل «تم تحقيق الأرباح القياسية للبنك في عام 2018 من خلال رفع قدراته التشغيلية ومن خلال الاستفادة المثلى من الموارد. وقد سمح نهج المجموعة الحكيم بتجاوز بيئات التشغيل الصعبة، مع الحفاظ على التقدم في المبادرات الرئيسة لتحسين الرسملة والمخاطر وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتعكس جميع بنوكنا التابعة في أدائها الخطة الإستراتيجية الموضوعة حيث تساهم العمليات الدولية بنسبة 43.5 في المئة من الدخل التشغيلي للمجموعة».

وأضاف «خلال عام 2018 حقق البنك إنجازين رئيسيين ، الأول من خلال إتمام عملية زيادة رأس المال بنجاح، حيث جمع البنك 62.55 مليون دينار من خلال إصدار 240.58 مليون سهم ،وثانياً ، إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار في السوق المحلية بما يتماشى مع استراتيجية البنك المستمرة لتنويع مصادر تمويله والتزام البنك بقيادة التطوير المستمر لسوق رأس المال المحلي.

