مال وأعمال

نظمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤتمراً صحافياً امس بحضور وزير المالية ورئيس مجلس ادارة المؤسسة د. نايف الحجرف، ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان، ونائب مدير عام المؤسسة للشؤون التأمينية خالد الفضالة، ناقشوا فيه ابرز القرارات التطويرية لأحكام الباب الخامس والتأمين التكميلي التي اتت لمصلحة المؤمن عليه واستندت على دراسات اعدتها المؤسسة لمعالجة المعاشات التقاعدية المتدنية للأغلبية العظمى من مشتركي الباب الخامس نتيجة عدم تغيير شريحة الاشتراك خلال مسيرتهم المهنية.

وفي كلمته الافتتاحية قال وزير المالية د. نايف فلاح الحجر: «تعزيزاً لشبكة الأمان الاجتماعي بتطوير احكام نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التأمين التكميلي مما يكفل العيش الكريم للمواطنين، واستجابةً لتوجهات الدولة في تشجيع المواطنين على ريادة الأعمال الحرة والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما ينعكس ايجاباً على المجالات الاقتصادية والاجتماعية، واتساقاً مع الخطط التنموية للدولة، تم تعديل الاحكام بحيث يتم التسجيل على شرحة تمثل المؤهل الدراسي ويتم تلقائياً نقل الشخص المؤمن عليه الى الشريحة الأعلى وذلك تماشياً مع تطور اعماله، وبطبيعة الحال لتلافي ثباته على نفس الشريحة في نهاية المطاف.

وأضاف الحجرف: تعد هذه التعديلات اكبر تطور في النظام منذ عام 1981 وهي تصب في مصلحة المؤمن عليه».

يذكر ان «الباب الخامس» هو نظام تأمين المدنيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، قائمة منذ عام 1981 ويقوم التأمين (قبل التعديل) على اساس اختيار احدى شرائح الدخل التي تبدأ من 200 الى 1500 د.ك، وحسب الشريحة المختارة يتم تحديد الاشتراكات. ويتيح التأمين فرصة تعديل شريحة الاشتراك من الشريحة الحالية الى شريحة اعلى مما ينعكس على زيادة المعاشات التقاعدية الا انها ظلت في اضيق الحدود.

معالجة الأوضاع

ومن جانبه قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان: «كشفت الدراسات التي اجرتها المؤسسة ونظام متابعة تطبيق تأمين الباب الخامس عن ان التعديل الى شرائح اعلى ظل في اضيق حدود حيث ان 49% من المؤمن عليهم مسجلين على ادنى شريحة اشتراك تبلغ 200 دينار، مما يترتب عليه معاش تقاعدي منخفض جداً لمشتركي الباب الخامس حيث ان 84% من المشتركين مسجلين ضمن شرائح منخفضة تقل عن 550 ديناراً نتيجة لعدم تحديث الاشتراك اثناء مسيرتهم المهنية لأسباب مختلفة ومنها لانشغالهم بأعمالهم اليومية والتأخر في التطور بين الشرائح لرفع المعاش التقاعدي، الأمر الذي اقتضى اعادة النظر في التأمين لمعالجة الوضع القائم وتلافياً لتكراره بالمستقبل ومواكبة التغييرات».

أهداف رئيسة

بدوره قال نائب المدير العام للشؤون التأمينية خالد الفضالة: «تأتي هذه التعديلات لتحقق اهداف رئيسية تصب في مصلحة المؤمن عليه وتعود بالنفع على الاقتصاد ككل، ابرزها الاستجابة لتوجهات الدولة في تشجيع الشباب على ريادة مجال الأعمال الحرة والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز كفاءة تأمين الباب الخامس بأن تمثل المعاشات المستحقة انعكاساً لدخل المشترك، رفع سقف التغطية التأمينية للدخل من 2750 الى 3000 دينار للجميع، وجعل الباب الخامس اكثر جاذبية للمبادرين».

ولفت الفضالة، ان عدد المستفيدين من التعديلات الأخيرة على الباب الخامس يصل الى 15 الف شخص هم اجمالي عدد المشتركين في الباب الخامس حتى نهاية ديسمبر الماضي، مرجحا ان يتزايد عدد المستفيدين خلال السنوات المقبلة.

