مال وأعمال

قامت المؤسسة بتعديل الأحكام الحالية بما يعزز من كفاءتها في تحقيق اهدافها ويواكب التطورات عن طريق معالجة الوضع القائم وتلافياً لتكراره بالمستقبل - ويستثنى من هذه الأحكام اصحاب المعاشات التقاعدية والمشتركين اختياريا في التأمين - وذلك بالآتي:

تحديد شريحة بدء الاشتراك في تأمين الباب الخامس لحملة المؤهلات الدراسية وفقاً للجدول الخاص بذلك، فلا يجوز لأي مؤمن عليه اعتباراً من 1/3/2019 الاشتراك بشريحة تقل عن شريحة بدء الاشتراك حسب المؤهل الدراسي في هذا التاريخ مع احقيته بالاشتراك في شريحة اعلى، وعليه تم اضافة مستند المؤهل الدراسي الأخير من ضمن مستندات اللازمة للتسجيل.

بالنسبة للمؤمن عليهم المشتركين بالنظام قبل التاريخ المشار اليه، فان معالجة اوضاعهم تكون بما تقرره هذه الأحكام من اكثر من مكنه للانتقال من شرائحهم الحالية على النحو التالي:

الانتقال التدريجي كل (9) اشهر للشريحة الأعلى مباشرة حتى الوصول للشريحة المستهدفة حسب المؤهل الدراسي في تاريخ العمل بالقرار، ويكون التعديل قسراً اعتباراً من 1/6/2019.

وفي هذه الحالة يكون التعديل بقوة القانون وبأثر فوري ولا يتحمل المؤمن عليه الا الاشتراكات الجديدة من تاريخ الانتقال.

تعديل شريحة بدء الاشتراك الى الأعلى بما لا يجاوز عشر شرائح من الشريحة الحالية، وهي اختيارية مقيدة بكونها مرة واحدة خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار في 1/3/2019.

وفي هذه الحالة يكون التعديل بأثر رجعي منذ بدء الاشتراك ويتحمل المؤمن عليه بفروق الاشتراكات الناجمة عن ذلك والتي يجوز تقسيطها على اثني عشر قسطاً.

بامكان المشتركين على شريحة (1250 ديناراً) وما فوق اجراء اكثر من تعديل بما لا يجاوز (3) تعديلات بشرط قضاء الحد الأدنى للمدة اللازمة للتعديل مع سداد كافة الاشتراكات المستحقة.

تلافياً من الثبات على الشريحة فان النظام يتدخل لنقل المؤمن عليه بقوة القانون للشريحة الأعلى مباشرة في كل مرة يستكمل بها الحد الأقصى لمدة البقاء في الشريحة، مع امكانية طلب تعديل الشريحة بمدد تقل عن ذلك متى استكمل الحد الأدنى لمدة البقاء في الشريحة وفقاً للجدول الخاص بذلك.

وتمكيناً لمن يرغب في زيادة راتبه التقاعدي، فقد اتيح للمؤمن عليه في الباب الخامس الذي بلغت شريحة دخلة الشهري الحد الأقصى (1500 دينار) الاشتراك اختيارياً في التأمين التكميلي.

كما اتيحت هذه الامكانية للعاملين لدى اصحاب الأعمال وتم رفع سقف التغطية التأمينية للدخل من (2750 ديناراً) الى (3000 دينار)، منه (1500 دينار) للتأمين الأساسي و(1500 دينار) للتأمين التكميلي الالزامي والاختياري ولا يجوز ان يتجاوز المرتب الخاضع للتأمين الالزامي عن (1250 دينارا).

يكون الاشتراك على شريحة من الشرائح الواردة في الجدول الخاص بذلك والذي يبدأ بـ (100 دينار) وينتهي بـ (1500 دينار) بشرط ان لا تتجاوز شريحة بدء الاشتراك شريحة (300 دينار).

ويلتزم المؤمن عليه في الباب الخامس بأداء الاشتراكات بواقع (18.5%) من شريحة الاشتراك الاختياري، ويلتزم المؤمن عليه من العاملين لدى اصحاب الأعمال بأداء الاشتراكات بواقع (25%) من الشريحة.

وتجيز الأحكام تعديل شريحة الاشتراك تبعا للزيادة في الدخل او الانخفاض فيه.

وكذلك وقف الاشتراك والعودة اليه بحسب الأحوال، مع الأحقية في طلب الغاء الاشتراك خلال خمس سنوات من تاريخ بدئه وذلك لمرة واحدة.

وتيسيراً على المؤمن عليهم في السداد يمكن طلب خصم الاشتراكات والمبالغ الأخرى من مبالغ دعم العمالة الوطنية، ليتم بشكل تلقائي الخصم حسب الشريحة وأي تعديلات تطرأ عليها.

