مال وأعمال

كشفت متابعة تطبيق تأمين الباب الخامس والدراسات التي اجرتها المؤسسة الآتي:

يبلغ متوسط المعاش من التأمين الأساس لمن عمل في القطاع الحكومي 1,138 دينار والأهلي 1,416 دينار، بينما يبلغ متوسط المعاش الباب الخامس 652 ديناراً.

84% من المؤمن عليهم مشتركين على شرائح دنيا تقل عن 550 ديناراً و49% من المؤمن عليهم مسجلين على ادنى شريحة اشتراك تبلغ 200 دينار، ما يؤدي بهم في نهاية المطاف الى الحصول على معاشات تقاعدية متدنية للغاية وهذا ليس بمصلحة المتقاعد، وتشمل هذه الاشكالية الغالبية العظمى من المشتركين على اختلاف مؤهلاتهم الدراسية.

محدودية الحالات التي تم الانتقال فيها الى الشرائح الأعلى، بالمقابل بلغت نسبة المؤمن عليهم الذين لم يغيروا شرائحهم منذ بدء الاشتراك 81%.

