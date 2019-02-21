مال وأعمال

أعلنت شركة هانيويل، عن الافتتاح الرسمي لـ«مركز هانيويل لحلول العملاء»، وهو أول مركز مرخّص لتصنيع وتجميع واختبار تكنولوجيا الأتمتة المتقدمة في الكويت.

وافتتح المركز الواقع في ميناء عبدالله جنوب العاصمة كل من داريوس أدامشيك، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة هانيويل العالمية، وهاشم هاشم، نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت.

وتماشياً مع رؤية الكويت 2035 ورؤية شركة نفط الكويت لعام 2040، سيدعم المركز الجديد الخطط الكويتية الهادفة لتحويل البلاد الى جهة رائدة عالمياً في صناعات تكرير النفط والغاز.

وقال أدامشيك: «تلتزم هانيويل بدعم رؤية الكويت الرامية لتعزيز انتاج الطاقة، وذلك عبر تزويدها بتقنيات جديدة وتطوير رأس المال البشري وتنمية أهم القطاعات الصناعية، حيث نفخر لكوننا السباقين الى بناء واختبار أنظمة مطوّرة محلياً تهدف بدعم عملائنا في التركيز على تطوير صناعاتهم التكريرية. وتسمح لنا هذه الخطوة بترسيخ حضورنا المحلي بتبادل الخبرات والمعرفة مع شركائنا في الكويت بهدف الترويج للابتكار ومزايا التحوّل الرقمي».

من جانبه، قال هاشم هاشم نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها: «تركّز مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها على تحقيق الاستفادة القصوى من موارد الطاقة في الدولة، الى جانب توظيف أحدث التقنيات والمعرفة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير التكاليف بما ينسجم مع استراتيجيتنا لعام 2040. لهذا السبب نحرص على التعاون مع شركاء رفيعي المستوى من أمثال هانيويل بهدف الارتقاء بامكانياتنا وتطوير رأس المال البشري، بما يضمن قدرتنا على تلبية الطلب المتنامي والسريع التطور في سوق الطاقة العالمي».

ويشار الى أن هانيويل كانت قد افتتحت في العام الماضي «مركز تجربة العملاء» المجهز بأحدث المعدات والتقنيات، والذي يقع في ميناء عبدالله، لتزوّد عملاءها المحليين بفهم أعمق حول برمجيات هانيويل وحلولها المتكاملة وأجهزتها الداعمة لمنشآت تكرير النفط والغاز، بالاضافة الى «كلية هانيويل للأتمتة» التي افتتحتها في وقت سابق في الموقع ذاته، والتي تتيح للمتخصصين في قطاع النفط والغاز والطلبة امكانات تدريب عالمية بالاعتماد على أكثر من 300 دورة مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات قطاعات الطاقة والكهرباء والنفط والغاز والأتمتة في الكويت.

