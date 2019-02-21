مال وأعمال

نظم بنك الكويت الوطني برنامجا تدريبيا مكثفا لتطوير القيادات التنفيذية في جميع ادارات البنك وذلك بالتعاون مع كلية «INSEAD» لادارة الأعمال، وهي إحدى أكبر كليات ادارة الأعمال في العالم وذلك بهدف المساعدة على تحسين مهاراتهم الخاصة بالقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات بما يؤهلهم لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الصناعة المصرفية.

وقد زار المتدربين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الكويت صلاح الفليج.

واستمر البرنامج الذي جاء تحت عنوان «القيمة المضافة في عالم الصناعة المصرفية المتغير» على مدى يومين تناول فيه العديد من المحاور المهمة من بينها: فهم العالم المصرفي سريع التغير والمهارات اللازمة لادارة التغيير، توطيد العلاقة مع العملاء عبر العالم الرقمي، تطوير وتعزيز المهارات القيادية مع التركيز بشكل خاص على الوعي الذاتي، قيادة الفريق، ادارة التغيير وتنفيذ الاستراتيجية، كيفية التركيز على العميل كمحور رئيس لاستراتيجية البنك، تأمين تجارب مميزة للعملاء عبر الاستفادة من الاتجاهات والتقنيات الحديثة.

وفي معرض تعليقه على اقامة البرنامج قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: «ان برنامج القيمة المضافة في عالم الصناعة المصرفية المتغير» الذي جاء بالتعاون مع مؤسسة تعليمية مرموقة مثل INSEAD يهدف الى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية على صعيد التحول الرقمي ضمن استراتيجية البنك الرامية الى الاعتماد على كفاءته البشرية في رحلة التحول الرقمي التي يشهدها حاليا».

وأشار الى أن بنك الكويت الوطني يفخر بتوفير أفضل الفرص في مجال التدريب للموظفين والقيادات التنفيذية للبنك بالتعاون مع أرقى المعاهد والجامعات العالمية من أجل تمكينهم من اكتساب خبرات مصرفية تواكب نظيراتها العالمية».

وأضاف العبلاني أن البنك يوفر بيئة فريدة في مجال تدريب وتطوير الموظفين تسهم في صقل مهاراتهم ومساعدتهم على بناء مسيرة مهنية عالية ضمن ثقافة بيئية تحفز على التطوير الذاتي وتقدر بشدة مسيرة الموظفين المهنية على المدى الطويل.

