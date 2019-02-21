مال وأعمال

صرح فرقد الصانع رئيس مجلس ادارة مجموعة الخليج للتأمين عن تحقيق أرباحٍ صافية بقيمة 11.9 مليون دينار (39.2 مليون دولار) أي ما يعادل 66.49 فلسا للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بارتفاع نسبته 18.2 في المئة بالمقارنة مع ربح بقيمة 10.1 ملايين دينار (33.1 مليون دولار عن العام الماضي، وبلغت صافي ايرادات الاكتتاب 11.98 مليون دينار بزيادة قدرها 3.7 دنانير ونسبتها 45.1 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح الى تحسن نتائج الاكتتاب وارتفاع حصة المجموعة من نتائج الشركات التابعة.

وأوصى مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 36% (36 فلسا للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة والجهات الرقابية المعنية.

وبلغ صافي ربح الاستثمار والايرادات الأخرى 13.3 مليون دينار (43.8 مليون دولار) بارتفاع نسبته 27.1 في المئة وقيمته 2.8 مليون دينار (9.3 ملايين دولار) عن العام الماضي.

وقال الصانع: «تعكس نتائج هذا العام قوة المجموعة وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وقدرتها على حماية أصولها وحقوق مساهميها. كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها، مدعوما باستراتيجيتنا الهادفة للتوسع الاقليمي وزيادة حصتنا السوقية محلياً واقليمياً».

