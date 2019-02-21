مال وأعمال

أعلنت ديليفرو عن انطلاقها في الكويت لتوفر خبرتها الواسعة وتقوم بالوصل بين الناس وأفضل المطاعم في الكويت التي تعد أحد أغنى البلدان من حيث ثقافة الطعام والمطاعم. ومن خلال منهجها المتطور واعتمادها على أحدث الحلول التكنولوجية، ستقوم «ديليفرو» بتوصيل الطلبات لأهل الكويت في أي وقت ومكان في حوالي 30 دقيقة.

وتنطلق «ديليفرو» في الكويت بالشراكة مع أكثر من 900 مطعم، بما في ذلك فايف غايز، زعتر وزيت، وشايك شاك، لتقدم مجموعة متنوعة من سلاسل المطاعم العالمية المعروفة والمطاعم المحلية الرائجة، وذلك من أجل ضمان توفير خيارات تناسب الجميع وتلائم جميع المناسبات.

وقد شهدت الشركة نجاحا عالميا وتوسعا سريعا، حيث إن خدماتها متوفرة حاليا في عدة أسواق عبر أرجاء أوروبا، والشرق الأوسط وآسيا، وتعد الكويت السوق الرابع عشر الذي تدخله الشركة، بعد انطلاقتها في تايوان في أكتوبر 2018. وباعتبارها أسرع شركات توصيل الطعام نموا في أوروبا، تعمل ديليفرو حاليا مع 80 ألف مطعم و60 ألف سائق في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه صرح ويل شو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديليفرو: «ان الفكرة الأساسية لـ«ديليفرو» هي ايصال الطعام الرائع لكل شخص أينما وحينما أراد، ويسعدني أننا ننطلق اليوم في الكويت، حيث تعتبر الكويت سوقا مميزا ومثيرا للاهتمام لما يتمتع به من ثقافة واسعة ومتنوعة في عالم التغذية والمطاعم. ويسعدنا أن نقدم خبرتنا الكبيرة وابتكاراتنا الى الكويت لضمان حصول الزبائن على أفضل سعر واختيار وخدمة مع ديليفرو».

هذا وقد اعتمدت الشركة على توظيف المواهب المحلية الكويتية لقيادة عملياتها في الكويت، حيث قامت بتعيين سهام الحسيني مديرا عاما للشركة في الكويت. وقد انضمت الحسيني الى ديليفرو بعد أن كانت قد شغلت منصب مديرة عمليات لـShipa Frieght، وهي منصة الكترونية تملكها شركة أجيليتي، تتخصص في حجز وتتبع الشحنات. وسوف تقوم الحسيني بتعيين خبرتها الواسعة في مجال ادارة العمليات لضمان حصول زبائن الكويت «ديليفرو» على أفضل تجربة لتوصيل الطعام.

