مال وأعمال

لندن - «رويترز»: ارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم من مؤشرات مشجعة بخصوص محادثات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، في حين انخفضت أسهم سينسبري جراء احتمال وقف اتفاق اندماج. وقاد المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة الأسواق في أوروبا بارتفاع نسبته 0.6 في المئة، وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: ان المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام وأشار الى أنه منفتح على تمديد الموعد النهائي لاستكمال المفاوضات قائلا ان الأول من مارس آذار ليس موعدا «سحرياً».

