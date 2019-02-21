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بغداد - (كونا): قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان زيارته للعراق تهدف لحلحلة جميع المعوقات امام تنشيط التجارة بين البلدين والنهوض بها الى مستويات جيدة.

واضاف الوزير الروضان في كلمته خلال جلسة مباحثات رسمية مع نظيره العراقي محمد العاني بحضور كبار المسؤولين من الوزارتين «ان العراق اليوم وبعد انتصاره على الارهاب يسعى لتطوير اقتصاده» مشيرا الى ان تنشيط التعاون التجاري مع الكويت في هذه المرحلة من شأنه ان يعود بالنفع على الطرفين.

ورأى ان مستوى التبادل التجاري بين البلدين حاليا لا يرتقي لمستوى العلاقات المتطورة بينهما ولابد من النهوض به وتطويره.

واكد وجود ارادة حقيقية من الجانب الكويتي وبتوجيهات سامية من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لتطوير العلاقات التجارية كما أنه لم يخف وجود الكثير من المعوقات امام تطوير الحركة التجارية مؤكدا ان زيارته اليوم تعكس رغبة صادقة لحلحلة كل تلك المعوقات.

وبين ان زيارته ستشهد لقاءات مع العديد من الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص العراقي كما ان ممثلين عن القطاع الخاص الكويتي سيلتقون بنظرائهم العراقيين مؤكدا ان لدى البلدين فرصة ذهبية لزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق شراكة جيدة بينهما.

وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وصل أمس الاربعاء الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين العراقيين لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

