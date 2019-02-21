مال وأعمال

أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي عن انعقاد برنامج «التأمين الرقمي» وذلك بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للتأمين في الفترة من 17 الى 19 فبراير 2019. يأتي انعقاد هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المختلفة التي يُقدمها معهد الدراسات المصرفية للعاملين في قطاع التأمين، هذا القطاع الحيوي والهام، مساهمةً منه في تطوير قدرات العاملين فيه، وايماناً منه بأهمية دعم وتطوير هذا القطاع في دولة الكويت.

وقد حضر البرنامج عدة مشاركين من العاملين في شركات التأمين المختلفة، مثل الشركة الأهلية للتأمين، وشركة بيتك للتأمين التكافلي، وبنك الكويت الدولي، والشركة البحرينية الكويتية للتأمين، ومن شركة بوبيان للتأمين التكافلي.

يهدف هذا البرنامج الى تنمية قدرات المشاركين بمفهوم وأهمية التأمين الرقمي، وكيفية التحول المستقبلي للتأمين الرقمي، وتعريفهم بأهم التحديات والآثار الاقتصادية المُصاحبة لصناعة التأمين الرقمي. حيث تم طرح ومناقشة العديد من المفاهيم الهامة والخاصة بالتأمين الرقمي منها: مخاطر التأمين الرقمي وكيفية ادارته، ودور البنوك في دعم مفهوم التأمين الرقمي والعمل على نجاحه، وما الخطوات التي يجب اتباعها للتحول من التقليدي للرقمي، وأهم هذه الخطوات وطرق التحول، والتعرف على المميزات الرئيسية للاكتتاب الرقمي، وما هي الطرق الحديثة المستخدمة للاحتيال والغش في التأمين الرقمي، وغيرها من المواضيع المهمة والمتعلقة بهذا المفهوم المهم والحديث.

وأضاف الرفاعي أن دور معهد الدراسات المصرفية، هو العمل على تقديم كل ما هو جديد ومطلوب للعاملين في قطاع التأمين، وذلك بهدف تطوير آلية العمل في هذا القطاع، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للتأمين، ووفق خطة يتم اعدادها وتصميمها بناءً على دراسة الاحتياجات التدريبية للعاملين في هذا القطاع، حيث يُقدم المعهد برامج تأمين متعددة ومتخصصة وبالتعاون مع عدد من الجهات الخارجية المعتمدة، مثل معهد التأمين بجمهورية مصر العربية، ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، وذلك بهدف تقديم التدريب المهني والاحترافي المعتمد لجميع العاملين بهذا القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية قدرات المشاركين في هذه البرامج، مما يؤدي الى تطوير وتنمية العمل في المؤسسات والجهات التي يعملون بها.

كما سيواصل معهد الدراسات المصرفية العمل على دعم قطاع التأمين والقطاعات المختلفة العاملة في السوق الكويتي، وذلك من خلال تقديم كل ما هو جديد ومطلوب، لتدريب العاملين في هذه القطاعات والتطوير من قدراتهم، والرفع من كفاءتهم الانتاجية.

