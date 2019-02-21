مال وأعمال

بغداد - (كونا): رحب وزير التجارة العراقي محمد العاني بفكرة افتتاح منطقة تجارية حرة مع الكويت آملا ان تكون هذه المنطقة بوابة لتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال الوزير العاني في تصريح لـ (كونا) على هامش استقباله لوزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان ان «زيارة الوفد الكويتي اليوم من شأنها كسر الجمود في العلاقات التجارية بين البلدين والارتقاء بها الى مستويات اعلى».

واضاف ان بلاده ترحب بفكرة انشاء منطقة حرة بين البلدين لانها ستضيف الكثير لمواطني البلدين وتعزز التعاون التجاري بينهما مرجحا التوصل لاتفاقات سلسة في هذا الاطار. وابدى رغبة بلاده في توسيع المنطقة الحرة الى منطقة صناعية مشتركة اسوة بتلك التي افتتحت مؤخرا بين العراق والاردن موضحا ان من الاساسيات المهمة في العلاقة بين البلدين وجود صناعة مشتركة.

وكان وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان وصل اليوم الاربعاء الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين العراقيين لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

