مال وأعمال

قال رئيس مجلس ادارة حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي أن الجهاز بحث مع الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية أوجه التعاون بين الجهتين وسبل تطويرها وتنميتها فيما يخص تعزيز وحماية المنافسة ومنع أي من الممارسات الاحتكارية.

وأكد العجمي خلال لقاءه على رأس وفد من الجهاز ضم الأعضاء أحمد المطيران وأسعد الأنبعي بمحافظ الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم في مقر الهيئة بالرياض على توثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بين الجهتين لما لكليهما من دور رقابي على الأسواق المختلفة، وكيفية الاستفادة من الامكانات المتاحة وتوحيد الجهود في تسهيل الاجراءات على المستثمرين بما يساعد على تفعيل سياسة المنافسة في البلدين.

وأوضح أنه تم مناقشة عدة أمور متعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار فيما يتعلق بالقطاعات المختلفة في البلدين الشقيقين، موضحا أنهما ناقشا تعزيز التبادل الفني والتعاون في تطبيق السياسات الخاصة بالمنافسة والتي يمكن اتخاذها لجعل المنافسة أكثر دعماً لنمو الاستثمار والانتاجية.

وأشار العجمي الى ان الطرفين ناقشا أيضا التعاون بين الجهتين فيما يخص تبادل المعلومات والتقارير الاقتصادية، هذا بالاضافة الى تنسيق الاجراءات التطبيقية، وتبادل المعلومات والبيانات والحفاظ على سريتها، وكذلك تبادل الخبراء والتدريب المشترك، وذلك تحقيقا لمبدأ التكامل بين الأجهزة الرقابية الخليجية وفقا لقانون المنافسة الموحد الذي يتم مناقشته حاليا تمهيدا لاقراره من الدول الأعضاء.

