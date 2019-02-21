loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

خلال لقاء وفد من الجهاز مع محافظ الهيئة العامة بالرياض

الكويت والسعودية بحثتا سبل التعاون المشترك لتعزيز وحماية المنافسة


قال رئيس مجلس ادارة حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي أن الجهاز بحث مع الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية أوجه التعاون بين الجهتين وسبل تطويرها وتنميتها فيما يخص تعزيز وحماية المنافسة ومنع أي من الممارسات الاحتكارية.
وأكد العجمي خلال لقاءه على رأس وفد من الجهاز ضم الأعضاء أحمد المطيران وأسعد الأنبعي بمحافظ الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم في مقر الهيئة بالرياض على توثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بين الجهتين لما لكليهما من دور رقابي على الأسواق المختلفة، وكيفية الاستفادة من الامكانات المتاحة وتوحيد الجهود في تسهيل الاجراءات على المستثمرين بما يساعد على تفعيل سياسة المنافسة في البلدين.
وأوضح أنه تم مناقشة عدة أمور متعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار فيما يتعلق بالقطاعات المختلفة في البلدين الشقيقين، موضحا أنهما ناقشا تعزيز التبادل الفني والتعاون في تطبيق السياسات الخاصة بالمنافسة والتي يمكن اتخاذها لجعل المنافسة أكثر دعماً لنمو الاستثمار والانتاجية.
وأشار العجمي الى ان الطرفين ناقشا أيضا التعاون بين الجهتين فيما يخص تبادل المعلومات والتقارير الاقتصادية، هذا بالاضافة الى تنسيق الاجراءات التطبيقية، وتبادل المعلومات والبيانات والحفاظ على سريتها، وكذلك تبادل الخبراء والتدريب المشترك، وذلك تحقيقا لمبدأ التكامل بين الأجهزة الرقابية الخليجية وفقا لقانون المنافسة الموحد الذي يتم مناقشته حاليا تمهيدا لاقراره من الدول الأعضاء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة