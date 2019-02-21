مال وأعمال

أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك»، عن انتهاء فترة الاكتتاب في زيادة رأسمالها بنجاح،حيث قامت يوباك بزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بقيمة اسمية بلغت 3,275,000 دينار مقسمة على32,750,000 سهماً عادياً، وبقيمة اجمالية قدرها 18,012,500دينار متضمنة علاوة الاصدار، وقد تم اغلاق باب الاكتتاب في زيادة رأس المال بنهاية يوم 14 فبراير 2019 لتنعكس هذه الزيادة على البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019. في هذا الاطار، أوضحت الرئيس التنفيذي لشركة يوباك، نادية عقيل: «ان اتمام عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح للمرة الثانية يعكس ثقة المساهمين في الشركة وخططها وأهدافها المستقبلية. وتعادل زيادة رأس المال هذه قرابة 25% من رأسمال يوباك المصدر والمدفوع الحالي، الأمر الذي سيعزز من تمويل عملياتنا والاستثمار في مشاريع جديدة، خاصة مجمع ريم مول في أبو ظبي». وأضافت عقيل: «أود أن أشكر مساهمينا على ثقتهم في «يوباك» وجعلهذا الاكتتاب ناجحاً بهذا القدر، كما أود أن أعرب عن خالص التقديرلتعاون ودعمهيئة أسواق المال في كافة اجراءات زيادة رأس المال». وتجدر الاشارة الى أن آخر زيادة سابقة في رأس مال يوباك كانت في مارس من العام الماضي، حيث أتمت الشركة زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بقيمة اسمية بلغت3,175,000 دينار، وبقيمة اجمالية قدرها 20,002,500 دينار تضمنت علاوة اصدار آنذاك.

