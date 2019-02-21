دوليه

انتزع بايرن ميونيخ الالماني التعادل السلبي من مضيفه ليفربول الانكليزي في ذهاب ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا على ملعب انفيلد أول من أمس، فيما ارغم ليون ضيفه برشلونة على التعادل بالنتيجة ذاتها.

في المباراة الأولى وفي غياب قطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك الموقوف، لجأ المدرب الالماني يورغن كلوب الى البرازيلي فابينيو للعب في مركز قلب الدفاع الى جانب الكاميروني جويل ماتيب. في المقابل، شفي المهاجم البرازيلي فيرمينيو من فيروس تعرض له في الأيام الأخيرة وشارك أساسيا الى جانب الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه.

وفي الجهة الآخرى شفي الجناح الفرنسي كينغسلي كومان من إصابة في كاحله وشارك أساسيا مع بايرن، في حين غاب ليون غوريتسكا تماما عن لائحة المباراة لاصابة في كاحله. وجمعت المباراة بين فريقين حققا اللقب القاري خمس مرات لكل منهما اخرها لبايرن عام 2013، ولليفربول عام 2005. ونجح دفاع الفريق البافاري في تحييد خطورة ترسانة ليفربول الهجومية ليعود بتعادل ثمين. وكذلك نجح دفاع ليفربول في الحد من خطورة هداف المسابقة القارية البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 8 اهداف فلم تسنح له اي فرصة حقيقية في المباراة.

ولم يخسر ليفربول في آخر 19 في دوري أبطال أوروبا وتحديدا منذ سقوطه امام ريال مدريد في اكتوبر عام 2014، علما بانه فاز في مبارياته الثلاث في دور المجموعات على باريس سان جرمان الفرنسي ونابولي الايطالي والنجم الاحمر الصربي وخسر امام جميع هذه الفرق خارج ملعبه.

وكان ليفربول الطرف الافضل معظم فترات المباراة والاكثر خلقا للفرص لكنه مهاجميه لم افتقدوا الى اللمسة الاخيرة امام المرمى الالماني. وضغط ليفربول منذ بداية المباراة وسنحت له فرصة اولى من كرة امامية طويلة من قائد الفريق جوردان هندرسون باتجاه صلاح الذي انسل بين نيكلاس سوله وجوشوا كيميتش لكن تسديدته كانت ضعيفة فسيطر عليها الحارس مانويل نوير بسهولة (12). ثم سدد صلاح كرة برأسه اثر تمريرة عرضية من اليسار من ترنت الكسندر ارنولد (23). وحصل كيميتش على بطاقة صفراء اثر عرقلة مانيه ستمنعه من المشاركة في مباراة الاياب الشهر المقبل ليخسر الفريق البافاري ورقة رابحة في صفوفه. واضاع مانيه فرصة لا تهدر عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فاستدار على نفسه لكنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث والمرمى مشرع امامه(33). وبدأ بايرن ميونيخ يخرج من حذره وسدد سيرج غنابري كرة قوية بيسراه مرت فوق العارضة بقليل(59).

وانقذ مانويل نوير مرماه من هدف أكيد ممن تسديدة رأسية سابحة من مانيه وحولها ركنية (85).

وكان ليفربول بلغ المباراة النهائية للمسابقة القارية وخسر امام ريال مدريد الاسباني 1-3. ويقام لقاء الاياب بعد ثلاثة اسابيع على ملعب أليانز ارينا في ميونيخ.

وفي المباراة اثانية أرغم ليون الفرنسي بأسلوبه الدفاعي ضيفه برشلونة الإسباني على التعادل السلبي. وتقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو في برشلونة في 13 مارس المقبل.

وطبق مدرب ليون برونو جينيزيو ما صرح به عشية المباراة التي أقيمت على بارك أولمبيك ليون وحضرها رئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني.

واعتبر جينيزيو أن «فرض رقابة شخصية على (الأرجنتيني) ليونيل ميسي موضوع عفا عليه الزمن بالنسبة الي. في لحظة ما، يستطيع أن يجد الحل، وتشكيل كثافة حوله قد يقلل من تأثيره إننا نعرف أنه عندما يكون في يومه، يكون قادرا على رؤية أو تحقيق أشياء لا يستطيع أحد القيام بها. ورغم صغر جسمه، يبقى أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل».

وبالفعل، نجحت خطة جينيزيو الذي لم يعهد للاعب واحد بمراقبة ميسي الذي كان متوترا معظم فترات اللقاء، وكان التكتل الدفاعي بديلا وحرم الارجنتيني والاوروغوياني لويس سواريز وموسى ديمبيلي من ترجمة الفرص القليلة التي سنحت لهم في الشوط الأول.

واعتمد جينيزيو على «الثقة، الإيمان والتواضع»، العناصر التي ساهمت برأيه في فوز فريقه على مانشستر سيتي الانكليزي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وعلى باريس سان جرمان في الدوري المحلي، بنتيجة واحدة 2-1.

ونجح ليون الذي أنهى دور المجموعات بفوز وحيد وخمسة تعادلات، في غياب هدافه الجزائري الأصل نبيل فقير الذي شاهد المباراة من المدرجات بسبب الإيقاف، في تحقيق التعادل الثالث مقابل أربع هزائم في المواجهات المباشرة مع العملاق الكاتالوني الذي تابع نتائجه الهزيلة بتعادل رابع في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات مع فوز صعب على ضيفه بلد الوليد 1-0 في الدوري المحلي.

وحصل ميسي على ركلة حرة عند قوس المنطقة اثر عرقلته من قبل الجزائري الأصل حسام عوار نفذها فوق الخشبات (4)، ورد عوار بتسديدة قوية حولها الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن الى ركنية (5). واهدر تيرييه اغلى فرص الشوط الأول بعد عدة تمريرات قصيرة داخل المنطقة (45)، وسدد سيرجيو بوسكيتس كرة قوية ارتطمت بجسم ديناير واكملت طريقها الى خارج الملعب لتفوت فرصة مهمة على برشلونة (45+1) مع صافرة نهاية الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بإيقاع بطيء جدا من الطرفين، وسدد ديباي يجوار القائم الأيمن (53)، وأمسك تير شتيغن كرة خطرة لديباي على دفعتين (61). وسيطر برشلونة كليا على المجريات، لكنه اصطدم بشبكة أمان دفاعية صلبة للغاية، وفوت سواريز فرصة جيدة للتسجيل (70)، وامسك لوبيش كرة للاعب نفسه (72)، وتصدى الحارس البرتغالي لكرة البديل البرازيلي فيليبي كوتينيو (75) قبل أن يخرج تسديدة بوسكيتس الى ركنية (86).

