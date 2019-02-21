دوليه

يسعى تشلسي الانكليزي إلى تضميد جراحه عندما يستضيف مالمو السويدي على ملعب «ستامفورد بريدج» في اياب الدور 32 من الدوري الاوروبي. وكان تشلسي تغلب على خصمه ذهاباً في السويد 2-1. ويعاني الفريق الانكليزي من تراجع مستوياته على المستوى المحلي حيث تلقى خساراتين مذلتين في الدوري أمام بورنموث 4-0 ومانشستر سيتي 6-0، قبل أن يودع بطولة كأس الاتحاد على يد مان يونايد 0-2.

وقال الاسباني بيدرو رودريغز، جناح تشلسي، إن الموسم أصبح على المحك بعد الخروج من كأس الاتحاد، ودعا زملاءه إلى الهدوء واستعادة أفضل مستوياتهم في المباراتين المقبلتين لتغيير حظوظ الفريق.

وخسر حامل لقب كأس الاتحاد أمام مان يونايتد، في الدور الخامس لتزيد الضغوط على المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري. وأضاف اللاعب الإسباني أنه لا يوجد وقت للبكاء على اللبن المسكوب، حيث تنتظر تشلسي مواجهة مهمة في الدوري الأوروبي أمام مالمو وبعدها نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي.

وأبلغ بيدرو موقع تشلسي على الإنترنت «أهم شيء الآن هو الاحتفاظ بالهدوء والتركيز والتدرب بكل قوة واستعادة أفضل المستويات وعكس ذلك سيصبح الفريق في ورطة».وتابع «تنتظرنا مباراة مهمة في الدوري الأوروبي وكذلك نهائي كأس الرابطة أمام سيتي». ويتفوق تشلسي على مالمو 2-1 من مباراة ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي، ويستضيف الفريق السويدي اليوم إيابا.

ودعا سيزار أزبليكويتا الذي ارتدى شارة قيادة الفريق في غياب غاري كاهيل، اللاعبين أيضا إلى الهدوء. وقال أزبليكويتا «في تشلسي اعتدنا الفوز بالكثير من الألقاب وكنا من أنجح فرق إنكلترا في العامين الأخيرين».

وتابع «سنلعب مباراة في الدوري الأوروبي اليوم، وبعدها مباراة نهائي كأس الرابطة.. أتمنى أن نحافظ على هدوئنا غدا وأن نفوز باللقب يوم الأحد». وتبرز عدد من المباريات في مواجهات الدور 32 في البطولة حيث يلعب ارسنال الانكليزي مع باتي بوريسوف البيلاروسي، ونابولي الايطالي مع زيورخ السويسري، وفالنسيا الاسباني مع سلتيك الاسكتلندي، وانتر الايطالي مع رابيد فيينا النمساوي، وبيتيس الاسباني مع رين الفرنسي.

