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دوليه

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كلوب: لم تكن المباراة التي حلمنا بها


أبدى يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي خيبة أمل إزاء إهدار عدد من الفرص التهديفية في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع بايرن ميونخ الألماني أول، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الفريق لايزال يمكنه الانطلاق من التعادل.
وقال كلوب عقب المباراة «لم تكن النتيجة أو المباراة التي حلمنا بها. فلم تحمل العديد من الأحداث لكنها كانت صعبة على الطرفين». وأضاف «إذا تحلى بايرن ميونخ بثقة أكبر، لربما أتاح لنا ذلك مزيدا من المساحات... لقد شاهدتم مدى احترام كل فريق لمستوى الفريق الآخر».
وأوضح «شهدت المباراة العديد من المواقف التي لم أشاهدها في مباريات بايرن ميونخ ، مثل تمسك المدافعين بالبقاء في مراكزهم وكيفية مساهمة (سيرج) غنابري في حالة الدفاع بلاعبين اثنين ضد لاعب واحد».وتابع «شهدت المباراة احتراما كبيرا للمنافس وهو ما جعل الأمور غير مريحة. لكننا صنعنا الفرص في الشوط الأول ، وكاد ساديو ماني أن يسجل، الشوط الأول كان على ما يرام، فقد صنعنا الفرص. ولكن في الشوط الثاني لم يصنع أحد المزيد من الفرص».


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