دوليه

اعترف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني كارل هاينز رومينيغه، بأن تعادل الفريق البافاري خارج أرضه مع ليفربول الإنكليزي، أول من امس، يبقي أبواب الاحتمالات مفتوحة.

ونجح البايرن في فرض تعادل سلبي بدون أهداف على مضيفه ليفربول، في المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد، ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا.

وقال رومينيغه، في تصريحات لقناة ناديه: «هذه النتيجة تُبقي الباب مفتوحًا لجميع الاحتمالات، وهذا كان هدفنا». وأكمل: «مع ذلك، إنها ليست النتيجة التي تمحو الخطر عنا في جولة الإياب، لذا فنحن نريد تقديم أداء رائع في ميونخ من أجل التأهل لربع النهائي».