دوليه

أكد برونو غينيسيو، مدرب ليون الفرنسي أن صمود فريقه أمام برشلونة الإسباني كان أمرا إيجابيا رغم التعادل السلبي على ملعب ليون. وتعادل برشلونة مع مضيفه ليون أول من أمس في ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا.

وقال غينيسيو: «أمر إيجابي ألا تستقبل شباكك أهداف وأن تقاوم وتصمد أمام فريق برشلونة الرائع».وأوضح : «كنا نأمل في مهاجمة برشلونة من خلال الكرات التي نستعيدها وذلك عن طريق المرتدات السريعة، ولكننا تعرضنا للعديد من الهجمات والفرص لصالح برشلونة. أعتقد أنه من الجيد أن شباكنا لم تهتز وأننا صمدنا أمام فريق برشلونة الرائع الذي قدم أداء قويا في المباراة».

وقال غينيسيو: «فريقي يتحسن. لو خضنا هذه المباراة العام الماضي، كنا سنخسر. لدينا فرص للتأهل. ستكون مباراة الإياب مفتوحة وستشهد عودة لاعبنا نبيل فقير». وأضاف : «التعادل أعطى لمباراتنا قيمة كبيرة. كان هناك مزيج من الارتباك والاقتناع بأننا لا نستطيع تقديم أداء أفضل. كان أداؤنا هجوميا في الشوط الأول ولكنه لم يكن هكذا في الشوط الثاني».