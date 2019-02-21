دوليه

دافع إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الإسباني عن لاعبه لويس سواريز نجم هجوم الفريق ومنتخب أوروغواي رغم إخفاق اللاعب في هز الشباك حتى الآن ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال فالفيردي إنه لا يشعر بأي قلق إزاء فشل سواريز أمام مرمى المنافسين بدوري الأبطال في الموسم الحالي حتى الآن. وتعادل برشلونة مع مضيفه ليون الفرنسي أول من امس في ذهاب الدور الثاني لدوري الأبطال.

وقال فالفيردي: «لا أشعر بالقلق من إخفاقه أمام المرمى. كان من الممكن أن أشعر بالقلق إذا لم يكن قادرا على صنع الفرص، المطلوب من المهاجم أن يكافح دائما وأن يكون حاضرا، يصنع سواريز الفرص دائما ، وإذا لم يكن يسجل منها الأهداف فإنه يثير على الأقل إزعاجا شديدا لمنافسيه».