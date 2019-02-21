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كشف تقارير صحافية بريطانية، أن نادي مان يونايتد اقترب من التجديد لنجم خط وسط الشياطين الحمر اندريس هيريرا، خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة «صن» البريطانية، فإن هيريرا بات قريبًا من التوقيع على عقد جديد مع النادي الإنكليزي، مقابل الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد هيريرا، البالغ من العمر 29 عامًا، مع مان يونايتد في الموسم الحالي، قبل أن يقترب اللاعب الإسباني من التوقيع على عقد جديد لمدة 3 سنوات. وكانت مفاوضات التجديد مع أندير هيريرا، بطيئة للغاية، قبل قدوم المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير، والذي أعاد النجم الإسباني إلى الحياة داخل وخارج الملعب.

يذكر أن مان يونايتد أقنع أكثر من لاعب بالتجديد، خلال الفترة الماضية، أمثال أنتوني مارسيال وفيل جونز وأشلي يونغ وكريس سمولينغ.