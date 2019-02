محلية

لأول مرة منذ اعتماد قانون الرياضة 87/2017 واعتماد النظام الاساس النموذجي للاندية الرياضية الذي اعدته اللجنة السداسية لم نسمع من أي مسؤول أو مشرعي قوانين الرياضة بأن هناك مواد تحتاج الى اعادة النظر مستقبلا..! إلا ما حدث في الآونة الاخيرة جعلهم أخيرا يقتنعون بأن ما اقروه هو خطأ وليس من صالح الرياضة (رياضة الهواة). جاء هذا التصريح من نائب مجلس الامة الاخ العزيز أحمد الفضل رئيس لجنة الشباب والرياضة خلال ندوة النادي العربي التي اقيمت مؤخرا من ضمن برامجه الثقافية التي يديرها الاخ الفاضل حسين مقصيد. لم استطع حضور الندوة لظروف صحية ولكنني تابعت تغطيتها الاعلامية لاكتشف بأن النائب الفاضل اعترف اخيرا بأن هناك مواد بالقانون تحتاج الى اعادة نظر.... فليسمح لي فيمن يبحث في هذا الامر بأن اسجل بعض الملاحظات على ما جاء في هذه الندوة:

موضوع الندوة ليس بالجديد ولكن ما يحدث في بعض الاندية في طريقة تطبيقهم للنظام الاساس للنادي جعل هذه الندوة مهمة جدا رغم الحضور القليل ، وغياب قياديي هيئة الرياضة... too late.

لا اخفي سرا بأنه منذ صدورر القانون ارسلت ملاحظاتي القانونية والفنية التي شابت هذا القانون بالحجج والمستندات التي تثبت ما طرحته لاعلى القيادات الرياضية في الدولة (من غير ذكر اسمائهم منعا للاحراج). والى ساعة كتابة هذه المقالة لم يهتم اي منهم في الاستفسار مني بمدى صحة ما طرحته.... too late.

عند البدء بتنفيذ مواد القانون والنظام الاساس استطاع الاذكياء ممن يعرفون «من أين تؤكل الكتف» الاستفادة شخصيا من ثغرات هذا القانون والان يصعب الغاء ما تم الانتهاء منه.... too late.

اعتقد يعرف جيدا الاخ النائب الفاضل احمد الفضل بأن تغييراً في اي مادة من القانون يجب ان تأخذ الموافقة من خارج الكويت اولا قبل الخوض فيها في قاعة عبدالله السالم... فنحن والحق يقال ندار من خارج الكويت (والاثباتات باتت واضحة فيما يحدث هذه الايام) وهيئة الرياضة اصبح شغلها الرئيس: ادارة ورقابة اموال الدولة في الهيئات الرياضية فقط؟؟؟ (أليس كذلك؟)... too late.

أخيرا... قرأت ان الاخ فواز الحساوي رئيس نادي القادسية السابق قد تذمر مما يحدث في نادي القادسية في موضوع الانتخابات والقى اللوم على هيئة الرياضة... أعتقد ان هيئة الرياضية بريئة مما يحدث حاليا لان مجلس ادارة الهيئة لا يتدخل في هذه الامور والجهاز التنفيذي بالهيئة يطبق توجهات الحكومة لانهاء الايقاف وللعمل مع الجهات الخارجية للاستعجال في رفع الايقاف بأسرع وقت ممكن بأي ثمن !!!(الهيئة براءة). وسوف ننتظر ما ستسفر عنه اقرار النظم الاساسية الجديدة للاتحادات الرياضية ونقيم نتائج انتخاباتها لكي تظهر لنا ايضا مساوئ هذه النظم الخارجية ايضا على رياضتنا الكويتية المسكينة.... اذا فالبحث في هذا الشأن جاء متأخر جدا.... too late.

والله من وراء القصد.