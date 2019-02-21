محلية

يستعد الكويت والقادسية لمهمتهما الآسيوية بمواجهتين محليتين اليوم فيستضيف الأول الفحيحيل على ملعبه، ويستقبل الثاني كاظمة على ستاد محمد الحمد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز. وقُدمت المباراتان لليوم الخميس بدلاً من الجمعة لافساح المجال أمام الأبيض والأصفر اللذين يخوضان الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي، فيلعب الكويت مع ضيفه الاتحاد السوري يوم الاثنين المقبل، بينما يسافر القادسية لمواجهة العهد اللبناني الثلاثاء المقبل.

ويبحث الأبيض عن انتصار جديد يعزز به صدارته ويؤكد استعادته لتوازنه بعد الخسارة من ذوب أهن في ملحق دوري أبطال آسيا والتي تبعها بفوز على العربي في الجولة الماضية، وضعه على قمة الترتيب بفارق 4 نقاط عن القادسية الثاني مع مباراة مؤجلة ضد كاظمة.

ومع أن الكويت يبتعد بفارق 20 نقطة عن منافسة في مباراة اليوم الفحيحيل صاحب المركز الثامن بـ 10 نقاط، الا أن الأبيض واجه صعوبة كبيرة في الفريقين بالقسم الأول التي انتهت بالفوز 2-1 بفضل هدف متأخر سجله التونسي صابر خليفة الذي غادر الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة للفحيحيل الذي يسعى للهروب من مراكز المؤخرة، خصوصاً بعد أن تحسنت نتائج الفريق منذ تسليم الادارة الفنية للمدرب الوطني محمد دهيليس والذي يأمل أن يكون مهاجميه بوشعيب سفياني وعبدالهادي خميس جاهزين للمباراة.

في المقابل، يملك محمد عبدالله أوراقاً رابحة في كل المراكز خصوصاً العاجي جمعة سعيد والمتألق فيصل زايد، في انتظار تألق الوافد الجديد البرازيلي لوكاس سيلفا.

وفي المباراة الثانية، يتطلع الأصفر لتحقيق انتصار يبقيه قريباً من الكويت المتصدر، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام كاظمة الباحث هو الآخر عن الفوز بعد عروضه المتذبذبة في الفترة الأخيرة.

ويفتقد الأصفر لاعب الوسط سلطان العنزي للايقاف بعد تلقيه الانذار الثالث في مباراة الفريق أمام التضامن في الجولة الماضية، وللسبب ذاته يغيب عن كاظمة مدافعه عبدالرحمن العنزي الذي تلقى البطاقة الحمراء أمام الفحيحيل في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 بعد أن كان البرتقالي متقدماً 2-0. ولم يقدم القادسية العرض المتوقع رغم الفوز على التضامن في الجولة الماضية 2-1، ولا شك أن مواجهة اليوم بروفة مهمة قبل السفر الى لبنان للقاء العهد الذي يعتبر المنافس الأبرز للأصفر على صدارة المجموعة في البطولة الآسيوية. ومنذ تولى الروماني ايوين مارين مهمة تدريب الأصفر تراجع أداء الفريق بشكل ملحوظ رغم صعوده الى المركز الثاني، وخسارته المباراة النهائية لكأس ولي العهد امام الكويت. وبالمثل يواجه مدرب كاظمة أنطونيو أوليفيرا ضغوطاً عدة بسبب تراجع أداء البرتقالي رغم الأسماء المميزة التي يضمها الفريق وتعزيز صفوفه في الانتقالات الشتوية بالسيراليوني محمد كمارا وحسين الحربي.

