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يخوض الكويت مواجهة قوية أمام الريان القطري في 03:00 عصر اليوم على صالة رادس ضمن الدور ربع النهائي من بطولة الأندية العربية السابعة والثلاثين للكرة الطائرة المقامة في تونس حتى يوم الاحد المقبل.

وكان الأبيض حقق انتصارا مستحقا على سبيد بول اللبناني 3-1 أول من امس ليرفع رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف الترجي التونسي المتصدر بـ 12 نقطة. ويلعب في المباريات الاخرى اليوم أيضاً الشرطة القطري مع السويحلي الليبي، والترجي التونسي مع حيبل اليمني، والمجمع البترولي الجزائري مع السلام العماني، فيما ستخوض بقية الأندية أدوار الترضية لتحديد بقية المراكز.

وقدم الأبيض عرضاً قويا في مباراة الاول من امس وتمكن من تخطي سبيد بول القوي بفضل تركيز لاعبيه طوال اللقاء ومتابعة جميع الكرات على الجانبين الهجومي والدفاعي الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في السيطرة على اللقاء وتحقيق الانتصار الثمين.

وسيخوض الأبيض اليوم امام مهمة قوية حيث يواجه الريان احد الفرق المرشحة بقوة لنيل لقب البطولة وهو ما يحتاج الى تركيز كبير من قبل اللاعبين والقتال على كل نقطة في المباراة من أجل تحقيق الفوز والتأهل الى نصف النهائي.

وعن مواجهة سبيد بول قال مدرب الأبيض التونسي خالد بلعيد أن المباراة كانت قوية بين فريقين يبحثان عن الفوز من أجل التأهل الى ربع النهائي الأمر الذي جعل المستويات متقاربة. واضاف بلعيد: «درسنا جيداً نقاط القوة في فريق سبيد بول ووضعنا التخطيط المناسب لاسلوب ادائهم كما ركزنا على عناصر القوة لدينا وهو ما مكنا من تحقيق الفوز الغالي والتأهل الى ربع النهائي».

وعبر لاعب الابيض عامر السليم عن سعاده ببلوغ ربع النهائي وقال أن التأهل لم يكن سهلاً خصوصاً في ظل قوة المجموعة، وتابع: «من الصعب اللعب على اعلى مستوى بعد أربع سنوات من الايقاف الخارجي»، مؤكداً انهم سيبذلون قصارى جهدهم في مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة ايجابية ترضي جماهير «العميد». بدوره قال مدير الفريق منصور الشمري أن التأهل جاء بفضل تضافر جهود الجميع سواء اللاعبين والجهازين الاداري والفني أو بالدعم الكبير الذي يتلقاه الفريق من أدارة النادي، مبينا أن الأبيض يطمح الى تقديم المزيد في مباراة اليوم أمام الريان والتأهل الى الدور نصف النهائي.

