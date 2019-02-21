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حقق القادسية انتصاراً مستحقاً على الجهراء 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة. وتصدر القادسية ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، ويأتي بعده كاظمة بـ 8 نقاط من 4 مباريات، والعربي 7 نقاط، والتضامن 6 نقاط، والجهراء 5 من 5 مباريات لكل منهم، وأخيراً يأتي الكويت بـ 4 نقاط من مباراتين. يذكر أن الاتحاد أجل مباريات الأبيض بسبب مشاركته في بطولة الاندية العربية للكرة الطائرة المقامة حالياً في تونس والتي بلغ فيها الكويت الدور ربع النهائي. وتمكن الأصفر من انهاء الشوطين الاول والثاني بالنتيجة ذاتها 25-17 بعد أن فرض اسلوبه على الجهراء الذي لم يقدم شيء يذكر في الشوطين. وتراجع أداء القادسية في الشوط الثالث الذي شهد صحوة من الجانب الجهراوي ليتمكن الاخير من انهاء الشوط لصالحه 25-22. واستعاد القادسية زمام المبادرة في الشوط الرابع وتمكن من انهاء الشوط 25-17 ايضاً ليحسم اللقاء لصالحه. وستتوقف منافسات البطولة لغاية 2 مارس المقبل بسبب احتفال البلاد بالاعياد الوطنية.

