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واصل منتخب ألعاب القوى للمعاقين حصد الميداليات في بطولة الشارقة الدولية واضاف الى رصيده اول من امس ميدالية ذهبية ومثلها فضية وبرونزيتين ليرفع غلته الى تسع ميداليات ملونة في ثاني ايام البطولة التي يشارك فيها 29 دولة. واحرز اللاعب احمد المطيري ذهبية سباق 200 متر للجري على الكراسي المتحركة فئة «ت 33» ونال زميله عبدالله السيف الميدالية الفضية في رمي الرمح فئة «ت 40» فيما حقق اللاعب فيصل الراجحي الميدالية البرونزية في سباق 800 متر للجري على الكراسي المتحركة فئة «ت 54» وزميله ياسر جابر برونزية دفع الجلة فئة «ت 53».

وقال رئيس وفد النادي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري ان ابطال الكويت واصلوا تحقيق الإنجازات في البطولة لليوم الثاني على التوالي «ما يدل على اللياقة البدنية العالية التي يتمتعون بها» إضافة الى الإعداد الجيد لهذه البطولة الهامة. واضاف ان الحصيلة الاجمالية من الميداليات التي احرزها المنتخب حتى اليوم الثاني للبطولة هي اربع ميداليات ذهبية وثلاث فضية وميداليتين برونزيتين معربا عن شكره للاعبين على جهودهم في تطوير مستواهم وتحقيق اعلى الارقام بفضل الهمة العالية التي يتمتعون بها.

يذكر ان المنتخب يشارك حاليا ببطولة الشارقة الدولية وبعدها سيكون على موعد المنافسة في بطولة فزاع الدولية لالعاب القوى للمعاقين التي ستقام بإمارة دبي وهي من الدورات المؤهلة للاستحقاقات العالمية كاولمبياد «طوكيو 2020» المقبلة وبطولة العالم لالعاب قوى المعاقين.

