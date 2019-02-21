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أكد رئيس مجلس ادارة نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية، الشيخ علي الفواز أن بطولة الكويت الدولية لسباق السرعة «الدراغ ريس» تسير كما هو مخطط لها، مشيدا بجهود جميع العاملين بمختلف لجان البطولة.

وقال الفواز إن البطولة اكتسبت أهمية كبرى خصوصا مع زيادة اهتمام الشباب بهذه النوعية من سباقات السرعة المنظمة التي تراعي المستويات العالمية للامن والسلامة.

ولفت الى أن البطولة المستمرة على مضمار مدينة الكويت لرياضة المحركات في منطقة عريفجان ستقام عليها اليوم التصفيات النهائية فيما يقام نهائي البطولة غدا.

وأوضح أن البطولة تقام بمشاركة أكثر من 70 متسابقا مقسمين على 13 فئة من دراجات نارية وسيارات يمثلون نخبة متسابقي السرعة في المنطقة متوقعا أن تزداد قوة المنافسة خلال اليومين الأخيرين للبطولة.وثمن الرعاية والتعاون الدائم بين النادي والهيئة العامة للرياضة في تنظيم البطولات التي تستقطب هواة هذه الرياضة من الشباب واصفا التعاون بالبناء والفعال الذي أسهم في تطوير رياضة المحركات في الكويت وجمع الشباب تحت مظلة النادي وفي الحلبة تحقيقا للأمن والسلامة. وأعرب عن أمله في أن يحقق التعاون الهدف المأمول منه في دعم الشباب الممارس لرياضة المحركات بشتى أنواعها وابعادهم عن مخاطر الطرقات والممارسات الخطأ متمنيا السلامة لجميع المتسابقين المشاركين في البطولة وللنادي في التنظيم بصورة لائقة ومنشودة لمحبي هذه الرياضة.

