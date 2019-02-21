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أعلنت المدير الوطني للاولمبياد الخاص رحاب بورسلي اول من امس مشاركة منتخب الكويت في ثمانية العاب في دورة الألعاب العالمية الـ15 للاولمبياد الخاص 2019 (اعاقات ذهنية) بدولة الامارات مارس المقبل.

وقالت بورسلي في مؤتمر صحافي عقدته حول مشاركة المنتخب ان الوفد الكويتي المشارك بالاولمبياد يتكون من 76 رياضيا من لاعبين ومدربين من الجنسين سيمثلون البلاد في العاب كرة السلة وكرة اليد وكرة القدم وكرة الريشة والبولينغ وألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة مؤكدة استعداد المنتخب للبطولة وطموحه في حصد الذهب. واوضحت ان انشطة وبرامج الأولمبياد الخاص الذي يقام في العاصمة الاماراتية ابوظبي المقر الرئيس للبطولة تتضمن ألعابا رياضية تنافسية ومسابقات تدريبية وبرامج مبادرات اجتماعية وبرامج صحية بالاضافة الى مؤتمر لاعداد القادة الشباب من ذوي الاعاقة. وذكرت ان الاولمبياد الخاص يهدف الى دمج الاشخاص من ذوي الاعاقات الذهنية في المجتمع وتنمية مهاراتهم الرياضية وصقلها. من جانبها قالت نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص هدى الخالدي اثناء المؤتمر ان الوفد سيتوجه اولا الى امارة الشارقة في الثامن من مارس المقبل ويمكث فيها ثلاثة ايام باعتبارها المدينة المضيفة للاولمبياد الخاص. وبينت الخالدي انه سيتم خلال هذه المحطة التعرف على ثقافات الشعوب المشاركة من خلال لقاءات ثقافية رياضية واجتماعية بين اللاعبين والوفود وكذلك زيارة المعالم في الشارقة قبل التوجه الى العاصمة ابوظبي للمشاركة في الالمبياد.

بدورها اوضحت رئيس مجلس ادارة الاولمبياد الخاص حياة مصطفى ان فكرة الاولمبياد الخاص قامت بعد ان لاحظ القائمون عليها ان الأنشطة الرياضية تساهم في ادخال السعادة على ذوي الاعاقات الذهنية وتعمل على تأهيلهم فكريا وجسمانيا.

واشارت الى ان هناك كثير من الاطفال والشباب من ذوي الاعاقات الذهنية لا يمارسون الانشطة الرياضية والحركية ويعانون من السمنة.

