دوليه

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية صوب ملعب «الجوهرة المشعة» في جدة لمتابعة مباراة الاتحاد مع ضيفه الهلال السعودي في 8:25 مساء اليوم في الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري المحترفين.وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة خاصة وانها تجمع بين اثنين من أكثر الأندية شعبية في الكرة السعودية، كما ان الفريقين يبحثان عن الفوز بهذه المباراة في ظل رغبتهما القوية في حصد نقاط المباراة كاملة.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق ست نقاط أمام النصر، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

ويمر الاتحاد بواحد من أسوأ مواسمه حيث فشل في تحقيق أي فوز على أرضه في الدوري هذا الموسم، علما بانه حقق ثلاثة انتصارات في الدوري هذا الموسم فقط وتعادل في ست مباريات، منها أربعة على أرضه، فيما خسر في 11 مباراة. ورغم النتائج الضعيفة هذا الموسم إلا أن الاتحاد لم يخسر في آخر خمس مباريات حيث حقق انتصارين وتعادل في ثلاث مباريات، وهو ما يجعله يدخل مباراة الهلال بمعنويات مرتفعة على امل تحقيق فوز يرفع من معنويات لاعبيه ويصبح بداية لصحوة جديدة للفريق.

ويدرك سلافن بيليتش مدرب الاتحاد ضرورة الفوز بهذه المباراة للابتعاد عن شبح الهبوط الذي يطارد الفريق منذ بداية الموسم، ولكنه يعلم مدى صعوبة هذه المباراة خاصة وأن الهلال يقدم عروض قوية.لذلك، حرص بيليتش على عقد جلسات مع لاعبيه لتحفيزهم وطالبهم بنسيان المرحلة الماضية واعتبار مباراة الهلال كأنها بطولة خاصة يسعون للتتويج بها لإسعاد جماهير الفريق التي ستتواجد في الملعب.في المقابل، يعيش الهلال واحدة من أفضل فتراته، لاسيما وأن الفريق لم يخسر سوى في مباراة وحيدة بالدوري منذ انطلاق الموسم وحقق 15 انتصارا وأربعة تعادلات.ولم يتأثر الفريق بتغيير مدربه بعدما انهى تعاقده مع البرتغالي جورجي جيسوس الشهر الماضي، وتعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش الذي قاد الفريق لمواصلة انتصاراته.وتظل معنويات لاعبي الهلال مرتفعة للغاية خاصة وان الفريق سجل سبعة أهداف في آخر مباراتين، بعدما فاز على القادسية 4 - 1 ثم على الاتحاد السكندري المصري بثلاثية نظيفة في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال. لذلك حرص ماميتش على الاجتماع بلاعبيه وطالبهم بضرورة مواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري.ويلعب اليوم أيضا في 3:50 مساء، الحزم، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة مع الاتفاق صاحب المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

