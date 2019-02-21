دوليه

تأهل النصر السعودي الى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفه اجمك الأوزبكي 4 -0 اول من امس على ستاد الأمير

فيصل بن فهد في الرياض في الدور التمهيدي.

وتقدم عمر هوساوي بهدف للنصر في الدقيقة 55 وأضاف سلطان الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 65 وتكفل جوليانو فيكتور دي باولا بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 80 و90.

وتأهل النصر للعب في دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الوصل الإماراتي والزوراء العراقي وذوب آهن الإيراني.

كما صعد الريان القطري إلى دور المجموعات بعد فوزه على ضيفه سايبا الإيراني 3 - 1 على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وتقدم سايبا بهدف مبكر عن طريق أرمان رمضاني في الدقيقة الثالثة، لكن الريان رد بثلاثة أهداف بواقع هدفين لجيلمين ريفاس في الدقيقتين 27 و90 وتكفل سيباستيان سوريا بالهدف الثاني في الدقيقة 89.وسيلعب الريان ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي ولوكوموتيف الأوزبكي.وكان ذوب آهن الإيراني تأهل إلى دور المجموعات بعد تغلبه على مضيفه الغرافة القطري 3 -2 على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة.وتقدم الغرافة بهدفين عن طريق أحمد علاء الدين في الدقيقة 21 ومهدي تاريمي في الدقيقة 36 ورد ذوب آهن بثلاثة أهداف سجلها كريستيان اوساجونا في الدقيقة 47 وأمير أرسلان مطهري في الدقيقة 63 ومحمد نجاد مهدي في الدقيقة 79.

بدوره باختاكور الأوزبكي بلغ دور المجموعات بعد تفوقه على مضيفه النصر الإماراتي 2 - 1 على ستاد آل مكتوم في دبي اول من امس في الدور التمهيدي.وتقدم دراجان سيران بهدف لباختاكور من ضربة جزاء في الدقيقة 31 وأضاف مارات بيكماييف الهدف الثاني في الدقيقة 51 في حين أحرز الفارو نيغريدو هدف النصر الوحيد في الدقيقة 59 من ضربة جزاء.

وسيلعب باختاكور ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً بيرسيبوليس الإيراني والسد القطري والأهلي السعودي.

