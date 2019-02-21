دوليه

حقق الجونة مفاجأة كبيرة بعدما فاز على بيراميدز 2 -1 أول من امس في الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ورفع الجونة رصيده لـ26 نقطة في المركز التاسع ليصعد 5 مراكز دفعة واحدة وألحق الجونة الهزيمة الثانية ببيراميدز هذا الموسم ليبقيه في المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 23 مباراة.

أحرز هدفي الجونة إسلام عبد النعيم في الدقيقة 52 قبل أن يضيف أحمد ياسر ريان هدفا ثانيا في الدقيقة 60 وقلص الفارق عبدالله السعيد في الدقيقة 77، بعدما سجل هدفا رائعا في شباك الجونة.

وأضاع محمد ناجي جدو لاعب ضربة جزاء في الدقيقة 57 فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه كل من علي جبر مدافع بيراميدز وأحمد علي مدافع الجونة.

ودفع بيراميدز ثمن الثقة الكبيرة التي بدأ بها المباراة حيث ظهر الفريق وكأنه ضمن الفوز فيما لعب الجونة بقوة معتمدا على عناصره الشابة خاصة أحمد حمدي وأحمد ياسر الثنائي المعار من الأهلي.

وانطلقت المباراة هادئة وجاءت أخطر الهجمات لبيراميدز بعد كرة عرضية من رجب بكار لعبها عمر خريبين رأسية مرت بجوار القائم بقليل.

وكادت الدقيقة 25 أن تشهد هدفا للجونة بعد كرة خادعة لعبها جوناثان اصطدمت بالعارضة وتحولت لضربة مرمى.

وفي الدقيقة 52 انطلق أحمد ياسر ريان من الجانب الأيمن ولعب عرضية ارتدت لإسلام عبدالنعيم داخل منطقة الجزاء ليضعها على يسار أحمد الشناوي مسجلا الهدف الأول للجونة.

ومن خطأ دفاعي في الدقيقة 57 انطق جدو بسرعته ليعرقله علي جبر ليحتسب حكم المباراة ضربة جزاء ويشهر البطاقة الحمراء لجبر.

وسدد جدو ضربة الجزاء ولكن الشناوي نجح في التصدي لها ليحافظ على فارق الهدف. وفي الدقيقة 60 انطلق أحمد حمدي بمهارة رائعة ليمرر الكرة لأحمد ياسر ريان المنفرد أمام المرمى ليضعها في شباك الشناوي مسجلا الهدف الثاني. وشهدت المباراة اشتباكا بين اللاعبين بعد الهدف الثاني ليشهر الحكم البطاقة الصفراء لعمر جابر لاعب بيراميدز والحمراء لأحمد علي ظهير أيمن الجونة.وسجل عبدالله السعيد هدفا رائعا لبيراميدز في الدقيقة 77 بعد استلامه الكرة على حدود منطقة الجزاء ليمر من مدافعي الجونة ويضع الكرة قوية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس.

