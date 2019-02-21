دوليه

أكد حمادة صدقي المدير الفني لفريق الجونة المصري سعادته الكبيرة بالفوز على بيراميدز 2 - 1 أول من امس، في الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز. وقال صدقي في تصريحات صحافية عقب المباراة أن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة وكانوا موفقين في تنفيذ السيناريو الذي وضعه الجهاز الفني لهذه المباراة.وأضاف أن بيراميدز يتميز بكثرة اللاعبين الذين يجيدون صناعة اللعب، لهذا كانت التعليمات بغلق وسط الملعب والضغط عليهم مبكرا من أجل اجبارهم على اللجوء للكرات الطولية، وكان لاعبو الجونة موفقين في التنفيذ. وشدد المدير الفني للجونة على أن هذا الفوز سيفيد الفريق كثيرا في صراعه للبقاء في الدوري وتحسين مركزه، في ظل الصراع الشرس هذا الموسم في مناطق الهبوط.

وعن طريقة أداء بيراميدز قال صدقي، إنها غريبة على الدوري المصري، وظهرت بوضوح في مباراتهم الأخيرة أمام سموحة، فاعتمد على توغل الأطراف إلى عمق الملعب، وهو ما فهمناه من متابعتنا لهذه المباراة. وعن التغييرات التي أجراها أكد صدقي أنها كانت بحسب سيناريو المباراة لتنشيط الهجوم.

