آراء

«عندما يدرك الناس أن الدولة تُدار لحساب نخبة وليس لحساب أمة. يصبح الفرد غير قادر على التضحية من اجل الوطن وينصرف ليبحث عن مصلحته الخاصة» المفكر عبدالوهاب المسيري.

تذكرت هذه الكلمة لهذا المفكر العظيم الذي أرخ لتاريخ اليهود والصهيونية وأنا اقرأ المزيد من قوانين بيع الاقتصاد الكويتي الوطني تحت مسمى «الخصخصة» والتي يشارك بها البرلمانيون ثم يتنكرون وقد تصادف ذلك أيضا مع احتفاء الأمم المتحدة بيوم العدالة الاجتماعية والذي يصادف 20 فبراير وهو مبدأ أساس من مبادئ التعايش السلمي، فالاعتقاد السائد انه حينما يتم تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين وتتم ازالة الحواجز بفعل الجنس أو السن أو اللون أو الانتماء الاثني أو الدين أو الثقافة أو العجز فإنه يتم بذلك تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية والذي يعتبر احد الأسس المهمة لخلق السلام المجتمعي، أما جوهر تلك العدالة فيكون عبر تحقيق التنمية وصون كرامة الانسان لهذا بدأ العالم يعيد حساباته حتى في مفاهيم العولمة حينما تبين أنها تأتي على حساب شعوب العالم الثالث لمصلحة نخبة العالم الأول وبدأ بطرح ما يسمى بالعولمة المنصفة بحيث أكدت الأمم المتحدة أهمية ان يحصل الجميع على ثمار العولمة من علم وتكنولوجيا وإنتاج وصناعة واستفادة مادية ومعنوية وتوفير فرص عمل والنهوض بمستويات المعيشة، كل ذلك ارتكز على مفهوم العدالة الاجتماعية.

تلك هي المبادئ العالمية التي دأبت الكويت على التأكيد بالتزاماتها الدولية فتلك الالتزامات لا تقتصر فقط على القروض والمنح بل هي أيضا ادبيات عالمية لابد ان تعكسها الحكومة في تعاطيها مع إدارة الاقتصاد فنحن لا نعيش قي قرية معزولة بل جزء من كل. وذلك يتطلب منا ضرورة إعادة النظر في آلية «الخصخصة» والتي لا تقوم على تنفيع فئة صغيرة أو نخبة على حساب البقية. فالخصخصة هي مشاركة حقيقية من القطاع الخاص للنهوض بالخدمات مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وبذلك فهي أداة مهمة أيضا لتعزيز مفهوم الولاء والانتماء الوطني. فكما قال المفكر المسيري إنه حينما يشعر الفرد بأن الدولة تخدم نخبة على حساب أمة فان المواطن يبحث فقط عن مصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة.

وهكذا تتخلف الدول العربية في حين تعيش جميع دول العالم الثالث في مختلف القارات نقلة تنموية كبيرة في التنمية البشرية والتنمية المستدامة بينما نبقى نحن نراقب ونتفرج. وتلك اشكالية كبيرة ستدفع ثمنها الأجيال القادمة حينما نستوعب جرائم العصر التي اتخذت بحقها ونحن كنا نأخذ موقع المتفرج غير المعني.

لتسعَ الحكومة جادة لتعزيز تلك المفاهيم الدولية والتي تنص عليها جميع المواثيق الدولية والأهم منها الدستور الكويتي.

