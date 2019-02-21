آراء

دعنا من حفلة الزواج المنقوصة في وارسو، حيث وقف العريس، والدم الفلسطيني يقطر من يديه وأسنانه، يوزع ابتسامات التعالي واحتقار من حوله، خصوصا الشهود المدعوين العشرة المرتبكين بخجلهم وخوفهم وذلهم. كان واضحا أن العروس الفلسطينية، التي عانت من قهر وخيانات وتلاعبات حفلات العرس الفاشلة السابقة، قد قررت أخيرا عدم حضور حفلة العرس الشيطانية الجديدة على الرغم من اغراءات الصهر الصهيوني لها وللشهود المخدوعين. تلك حفلة ضحك عليها من ضحك وبكى عليها من بكى. ولننتقل الى الجد وطرح الأسئلة على من شربوا القهوة في خلوة مع مجرم العصر نتنياهو.

أولا، هل سأل أحدكم نتنياهو عما يعنيه في العرف الصهيوني شعار «يهودية الدولة»؟

هل سيعني اعتبار مليون ونصف مليون فلسطيني، ممن يعيشون في الجزء المحتل من فلسطين، كمواطنين من الدرجة الثانية، محرومين من ألف حق وحق انساني وقانوني؟ أم أنه سيعني استعمالا جديدا لجرائم الابادة والاستباحة والتخويف الصهيونية من أجل دفع الفلسطينيين للخروج من بلدهم الى معسكرات اللاجئين والمنافي وكل أنواع القهر، تماما كما فعلت جحافل الغزو والابادة الصهيونية في الأربعينات من القرن الماضي؟

ثانيا، هل تجرأ أحد ممن صافح يد من يأمر يوميا بقتل شباب فلسطين وأطفالها فقط لأنهم يقاومون الاحتلال، وبهدم بيوت الفلسطينيين والقاء نسائها وشيوخها في الشوارع والعراء كعقاب اجرامي للعائلة كلها، فقط لأن ابنا من أبنائها مد يده وصفع شرطيا صهيونيا متعجرفا وشاهرا سلاحه..... هل تجرأ وسأل: عمن يتحدث النشيد الوطني الصهيوني عندما يزأر أولاد وجنود الصهاينة يوميا بترداد نشيد من مثل « ليرتعد من هو عدو لنا، ليرتعد كل سكان مصر وكنعان وبابل حين نغرس رماحنا في صدورهم ونرى دماءهم تراق ورؤسهم مقطوعة، وعندئذ نكون شعب الله المختار...؟

أم أن الشاهد الوزير العربي الهمام الذي ادعى أمام نتنياهو بأن الشعب العربي قد تخلى عن ونسي مشاعره السابقة الرافضة للاستعمار الصهيوني وجرائمه لم يسمع عن هذا النشيد الذي لم يتخل عن ولم ينس مشاعره الحاقدة الدموية الكريهة تجاه سكان أرض مابين نهري النيل والفرات؟

ثالثا، هل تجرأ أحد من الذين شربوا القهوة مع نتنياهو ليسأله: ماذا عن «قانون العودة» الذي صدر سنة 1950، والذي يعطي كل يهودي في العالم، مهما كانت جنسيته، حق «العودة» الى فلسطين كمواطن كامل المواطنة؟ هل سيتخلى الكيان الصهيوني عن ذلك القانون؟ واذا لم يتخل عن ذلك، فهل سيعترف بحق سبعة ملايين فلسطيني في العودة الى وطنهم والسكن فيه كمواطنين؟ ومادام الحديث عن «العودة» فهل ذكر أحدهم نتنياهو بأن اطلاق اسم « ارض اسرائيل» على أرض فلسطين كان كذبة تاريخية دحضها اليهودي استاذ التاريخ المعاصر في جامعة تل أبيب، شلوموساند، عندما أكد بأن فلسطين لم تعرف طيلة تاريخها بأرض اسرائيل، وانما عرفت في البداية بأرض كنعان، ثم عرفت بفلسطين منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد؟ وهو نفسه الأستاذ الذي دحض أسطورة انغلاق الديانة اليهودية على الشعب التوراتي القديم، ودحض وحدة الأصل والانتساب لبني اسرائيل، ودحض أسطورة عودة «الشعب» الى «أرضه» من «الشتات»، أي دحض كل الأكاذيب التي قامت عليها الأساطير والتخيلات الصهيونية ومبررات قيام كيانها الغاصب.

بل وهل تجرأ أحدهم وسأل المجرم عن حدود «الدولة» التي يدعون العرب الضيوف لقبولها؟ فلا يزال الكيان يصر على عدم ذكر أي حدود لتواجده السرطاني في الأرض العربية.

رابعا، هل تفضل أحد الذين اختلوا بالمفاخر يوميا بقتل الفلسطينيين واستباحة أرضهم وسرقة ممتلكاتهم، هل سيعيد الكيان ممتلكات المواطنين الفلسطينيين العرب التي اغتصبت عبر السبعين سنة الماضية؟ هل سيعيدون ما يزيد عن سبعة عشر ألف كيلو متر مربع، اي حوالي خمسة وستين في المئة من أرض فلسطين، صودرت من خلال قوانين كاذبة حال قيام الكيان الاستعماري الاستيطاني من مثل «قانون أملاك الغائبين» الذي صدر عام 1950؟

خامسا، هل سأل أحد نتنياهو عن مصير الأراضي اللبنانية والسورية والأردنية المغتصبة المحتلة، وهل ستعاد الى حكوماتها؟ أم أنها كأرض فلسطين ستصبح ملكا لملايين الغزاة اليهود الصهاينة الذين استعمروا وسيستعمرون أرض العرب؟ وهل سيزيلون جدار الفصل العنصري العازل الذي حكمت محكمة العدل الدولية بضرورة تفكيكه نظرا لعدم شرعيته؟ وهل سيعوضون أهل من اغتالهم جهاز الموساد في طول وعرض بلاد العرب؟ وهل سيعتذرون عن ارتكابهم عشرات المجازر، من مثل مجزرة دير ياسين وقانا، وهل سيعترف ويعتذر جيش الاحتلال عن تناوب اثنان وعشرون من ضباطه وجنوده على اغتصاب طفلة فلسطينية في سن الثانية عشرة حتى الموت حال اعلان قيام كيانه في الأربعينيات؟ وهل سيرفع الحصار الجائر عن غزة الجائعة المدمرة المنهكة؟ وهل سيخرج الألوف من الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال تحت التعذيب والاذلال والاغتصاب؟

سادسا، وأخيرا، هل سأل أحدهم نتانياهو، الذي كتب وألقى خطبا عن الفكر الصهيوني، كيف سيتعايش الفلسطينيون والعرب مع فكرة الوعد الالهي التي تعتبر أن «أرض اسرائيل» قد منحت بارادة ربانية «للشعب» اليهودي؟ ألن يعني ذلك أولوية الحق اليهودي في كل أرض فلسطين العربية وهيمنة شعار «التوراة هي مصدر حياتنا، ويجب أن تكون أساس انبعاثنا في أرض آبائنا»؟ وكيف سيكون للفلسطينيين حظ في العيش في فلسطين اذا كان شعار الصهيونية هو التوسع الديموغرافي اليهودي والهيمنة العسكرية على كل ذرة من فلسطين، دون حدود، والى الأبد؟

سنفترض أن عرب وارسو يريدون حلا للموضوع الفلسطيني. ولكن هل يمكن الكلام عن أي حل سياسي سلمي انساني دائم اذا لم تناقش الأسس الفكرية والأخلاقية التي سيقوم عليها ذلك الحل؟

ألم يكن أجدى من تطمين نتنياهو، عن طريق الكذب وادعاء معرفة مشاعر الشعب العربي الجديدة، ومساعدته لينتفخ ويفاخر بانتصاره التاريخي على الفلسطينيين واخوانهم العرب، ألم يكن أجدى أن يطرحوا الأسئلة ليكتشفوا أن الفكر الصهيوني، الكلاسيكي والجديد، قائم على الأساطير والأكاذيب واحتقار العرب والاصرار على ممارسة الهيمنة على وجودهم السياسي والاقتصادي والثقافي؟

نقول للذين صافحوا المجرم: أنتم تعيشون في وهم، وننصحكم أن تقرأوا ما كتبه وقاله عتاة الصهيونية عنكم لتعرفوا أن الثعلب لن يرحم الدجاج قط وأن ما أخذ بالخداع والكذب والقوة لن يستعاد الا بالقوة، فلا أميركا وأوروبا الاستعمارية ولا هيئة الأمم الضعيفة المشلولة ستنفع.

