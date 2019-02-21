آراء

قبل عدة أيام عُقد مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط بمشاركة ممثلي 60 دولة للحديث عن مواجهة النظام الإيراني وسمي بمؤتمر وارسو، وكان من بين الحضور رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ومجموعة من ممثلي الدول العربية. التقى أعداء الامس على طاولة واحدة، اجتمعوا مع من كان يقتل شعوبهم وينهب ثرواتهم ويدمر ثقافتهم وعقيدتهم من أجل تهديد وتحييد النظام الإيراني، نحن نختلف أو نتفق مع السياسات الإيرانية أو الاميركية وهذا شأن سياسي وعقائدي بتفاصيله، ولكننا جميعاً نتفق بأن العدو الأول والخطير هو الكيان الصهيوني، فهل نترك ما نحن متفقون عليه ولا نجتمع لتهديده؟ ونجتمع على ما نحن مختلفين عليه مع الأعداء؟

هل تعلم ماذا قال رئيس وزراء العدو الصهيوني «نتن ياهو»؟، يقول «إن مجرد عقد اللقاء هو إنجاز في غاية الأهمية» وأعاد وصفه مرة أخرى في اجتماعه مع بومبيو وزير خارجية أميركا بأنه «نقطة تحوّل تاريخية».

ومن خلال التصريحين السابقين نسْتخلِص الهدف الحقيقي من عقد هذا المؤتمر، فالهدف الظاهري هو مواجهة النظام الإيراني، أما الحقيقي والباطني هو جمع الخصوم من العرب والمسلمين مع الطرف المقابل إسرائيل على طاولة واحدة وبصورة جماعية، ليتم التسويق لشيء خطير ومهم بين الشعوب، وقد انطلت على بعض الدول المشاركة هذه اللعبة الاميركية وحجة تهديد النظام الايراني ولكنها لم تنطل على الشعوب العربية والإسلامية، فالقضية الفلسطينية هي الاهم وهي القضية المركزية التي نعتقد أنها بوابة الاستقلال الحقيقي من هيمنة الاستكبار العالمي في المنطقة.

وبعد السخط الشعبي يجب على الحكومات أن تعيد البوصلة العربية كما في السابق على القضية الفلسطينية وعدم التطبيع مع الكيان الغاصب، فهي عقيدة دينية وأخلاقية وحقوقية وسياسية لن تتخلى عنها الشعوب بهذه السهولة.

