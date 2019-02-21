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أعلن الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديم منح دراسية كاملة مع الإقامة للموهوبين من جيل الشباب من المسرحيين أبناء الوطن العربي، للدراسة والتأهيل العلمي في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، مشيراً إلى أهمية إنشاء جيل جديد يحمل العلم والمعرفة في مجال المسرح في المستقبل .

وأكد الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي في كلمة ارتجلها خلال الحفل الختامي مواصلة الدعم المادي والمعنوي للمسرح، إلى جانب الدعم العلمي والمعرفي في الأكاديمية التي تم إنشاؤها وفق أحدث طراز وأعلى مستوى من التجهيزات، خدمة للمسرحيين حول العالم.

وبارك الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي، خلال كلمة له الثلاثاء في ختام مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بدورته الـ3، وذلك بقصر الثقافة للفائزين بجوائز المهرجان، وقال: «يا أهل المسرح، أظن أن الجميع سعيد بهذه النتائج، لأن المستوى الذي وصلت إليه هذه الفرق يبشر بالخير في هذه الفترة الوجيزة من التطور المسرحي».

وأكد مواصلة دعم المسرح بجميع فئاته في كل البلدان العربية خاصة جيل الشباب ليواصلوا مسيرة من سبقوهم، وقال: «نحن ندعم المسرح إن كان على المستويين المحلي والخليجي، أو على المستوى العربي، ونشجع المسرحيين على أن يتبنوا جيلاً من الشباب والشابات حتى يرثوا هذا المسرح، لأنه كما نقول نحن كلنا زائلون ويبقى المسرح ما بقيت الحياة»

وأضاف: «جهدنا تمثل في الدعم المعنوي والمادي والتوصيات، لكن في الفترة المقبلة نحن بصدد إنشاء جيل جديد يرفع الراية، وكان لا بد من العلم الذي لا يأتي من المستويات العادية خصوصاً في المسرح، لذلك قمت بإنشاء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية لتكون مكاناً لهذا التوجه العلمي والمعرفي لأهل المسرح».

وعن أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، بارك الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي لأهل المسرح قرب افتتاحها، وقال: «هذه الأكاديمية تقريباً انتهى البناء فيها، واكتمل أعضاء هيئة التدريس وكذلك الأجهزة، ولم يبقَ إلا فتح الأبواب للدارسين، ونحن نراهن على أنه لا توجد أكاديمية على هذه البسيطة كلها بهذا المستوى، وقد خططت لإقامتها مع مجموعة خبراء عالميين، كما أن التجهيزات فيها على أعلى مستوى، وكذلك بالنسبة للمدرسين فقد تولى هذه الأكاديمية أكبر أساتذة المسرح في بريطانيا، وجلبوا معهم خبراء يستطيعون التدريب والتلقين والتطبيق، إلى جانب إعطاء العلم والمعرفة للتخرج فيما بعد». وأعلن الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي عن تقديم منح دراسية كاملة مع الإقامة لكل الذين سيتم قبولهم بالأكاديمية من أهل المسرح من مختلف الدول العربية، ولفت إلى أهمية الموهبة ودورها في القبول للدراسة.

وأوضح أن هذه الأكاديمية تستوعب 100 طالب وطالبة وهي مفتوحة للعالم أجمع وكلفة الدراسة فيها عالية، لأن مسألة استعمال الأدوات والأجهزة والتعليم ومستويات التدريس مكلفة، ولأولادي وبناتي لا أقول على المستوى المحلي في الشارقة أو الإمارات العربية المتحدة أو الخليج، وإنما على المستوى العربي كاملاً، وأن جميع من ينضم للدراسة فهي مكفولة دراسة وإقامة، ومسألة القبول في هذه الأكاديمية تتطلب الموهبة بالدرجة الأولى وبعدها المؤهل العلمي. واعتبر الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي أن الدراسة هدفها الرئيس تأهيل الطلبة بالعلم ونقل تجارب أهل المسرح ليحملوا رايته فيما بعد، وقال: «مسألة التعليم في هذه الأكاديمية تكليف وليس تشريفا، والطالب مكلف بأن يرث ما نصبو إليه في المسرح.

