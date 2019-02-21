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أكثر ما يفرح، فى المشاركات المسرحية والفنية التي تمثل الكويت، فى هذه المرحلة، بالذات، ذلك الحضور المتميز لجيل من المبدعين الشباب.

نحترم الكبار ونجلهم، ونثنى على جهودهم ومسيرتهم وعطاءاتهم التى تعود الى مرحلة مبكرة من تأسيس الحركة الفنية حتى اليوم.

ولكننا نظل نراهن على أجيال الحرفة المسرحية والفنية، والمتابع والراصد، يلاحظ ذلك الحضور لجيل الشباب،المقرون بتجليات فنية وإبداعية عالية الجودة، على صعيد المشاركات المسرحية، وأيضاً الأنشطة والفعاليات التي تقام على هامش المهرجانات المسرحية المحلية والخليجية والعربية.

اليوم، هنالك جيل من المسرحيين والفنانين يحققون حالة من الحضور، وما يفرح أن النسبة الأكبر منهم من مخرجات المعاهد الفنية المتخصصة، والذين راحوا يحملون اسم الكويت بين ضلوعهم إلى المهرجانات والملتقيات الفنية والمسرحية الخليجية والعربية.

ومنذ يوم الخميس الماضي استضافت الشارقة مهرجان «الشارقة» للمسرح الخليجي، وأكثر ما يسعد هو القائمة الطويلة لنجوم الكويت التي تشارك في المهرجان، ومن بينها لائحة بأسماء جيل من المبدعين الشباب والذين يمثلون رهانات مستقبلية.

هي غد المسرح... ومستقبله.

وكان الحصاد مؤثراً ومبهراً بحضور شبابنا.. فلهم نقول مبروك.. وعساكم على القوة.

وعلى المحبة نلتقي.

