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اختتمت مساء امس الاول فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المسرح الخليجي بإمارة الشارقة الإماراتية الذي استمرت فعالياته خلال الفترة من 14 إلى 19 فبراير الحالي.

وقد اعلنت لجنة تحكيم المهرجان التي تضم في عضويتها المخرج عصام علي السيد من جمهورية مصر العربية رئيساً للجنة، والفنان وليد الزعابي من دولة الإمارات، والمخرج رياض موسى سكران من جمهورية العراق، والكاتبة المسرحية ليلى بن عائشة من الجمهورية الجزائرية، والباحث والناقد المسرحي محمد لعزيز من المملكة المغربية، نتيجة المهرجان الذي تنافس على جوائزه خمسة عروض مسرحية، وهي: «مدق الحناء» لفرقة مزون من سلطنة عمان، و«حبوس» لفرقة الوطن من المملكة العربية السعودية، و«نوح العين» لفرقة آوال من مملكة البحرين، و«مجاريح» لفرقة مسرح الشارقة الوطني، و«الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي من الكويت.

وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

أولا - جائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية:

ورشح له «مدق الحناء» و«مجاريح» وفاز بها إبراهيم الأميري عن عرض «مجاريح» (الإمارات).

ثانياً - جائزة أفضل إضاءة:

ورشح لها «مدق الحناء»، «مجاريح» و«الصبخة» وفاز بها عبدالله الوهيبي عن عرض «مدق الحناء» (سلطنة عمان).

ثالثاً - جائزة أفضل ديكور:

ورشح لها «مدق الحناء»، «مجاريح» و«الصبخة» وفازت بها مسرحية «الصبخة» (الكويت).

رابعاً - جائزة لجنة التحكيم الخاصة:

للممثل حبيب غلوم عن عرض «مجاريح» (الإمارات).

خامساً - جائزة أفضل ممثلة دور ثان:

وفازت بها كفاح الرجيب عن عرض «الصبخة» لدولة الكويت.

سادساً - جائزة أفضل ممثلة دور أول:

وفازت بها بدور عن مسرحية «مجاريح» لفرقة مسرح الشارقة الوطني (الإمارات).

سابعاً - جائزة أفضل ممثل دور ثان:

وفاز بها يوسف البغلي عن عرض مسرحية«الصبخة» (الكويت).

ثامناً - جائزة أفضل ممثل دور أول:

وفاز بها علي الحسيني وعبدالعزيز بهبهاني عن دورهما في مسرحية «الصبخة» لفرقة الخليج (الكويت).

تاسعاً - جائزة أفضل تأليف:

إسماعيل عبدالله عن مسرحية «مجاريح» لفرقة مسرح الشارقة (الإمارات).

عاشراً - جائزة أفضل إخراج:

عبدالله العابر عن مسرحية «الصبخة» (الكويت).

الحادي عشر - جائزة أفضل عرض مسرحي:

مسرحية «مدق الحناء» لفرقة مزون المسرحية (سلطنة عمان).

وبهذه النتيجة يحقق المسرح العماني أرفع وسام مسرحي خلال مسيرته على المستوى الخليجي. كما تؤكد فرقة مسرح الخليج العربي علو كعبها وتميزها بدليل الانجاز المتمثل بخمس من أرفع الجوائز في مجالات الإخراج والتمثيل والديكور. كما كانت مسرحية «الصبخة» لفرفة مسرح الخليج العربي من تاليف واخراج د . عبدالله العابر قد حصدت الكثير من ردود الأفعال الإيجابية خلال الندوة التطبيقية التي شهدها قصر الثقافة بالشارقة وأدراها الزميل عبدالستار ناجي .

لقطات من المهرجان

تميز المهرجان بالتنظيم عالي المستوى وتعدد الأنشطة والفعاليات التي كانت تنطلق في العاشرة صباحاً وتنتهي عند منتصف الليل تقريباً.

فريق العلاقات العامة لعب دوراً كبيراً خلال انشطة وفعاليات المهرجان.

النشرة اليومية للمهرجان أشرف عليها الزميل عصام القاسم وتميزت بطروحاتها النقدية ومتابعتها لجميع الأنشطة في توثيق رفيع المستوى.

تجليات الحضور الكويتي في المهرجان شملت جميق القطاعات سواء العرض المسرحي والندوات التطبيقية والندوة الفكرية وغيرها من الأنشطة.

أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت تميز حضورهم عبر جميع الانشطة وخلال العرض المسرحي «الصبخة».

رئيس المهرجان أحمد بورحيمة كان الحاضر الدائم والراصد والمتابع لجميع الانشطة ما يؤكد الحرص وعمق التجربة التي يتمتع بها هذا الفنان الكاتب .

نجوم الوسط الفني في الكويت كانوا النجوم الأساسيين للمهرجان حيث استقطبوا الأضواء رغم ارتباط النسبة الأكبر منهم بتصوير أعمال درامية جديدة للدورة الرمضانية .

رئيس وفد مسرحية «الصبخة» الفنان الكبير حسين المنصور استطاع ان يكون الاب الروحي لفريق المسرحية واعضاء الوفد الكويتي .

بعد انتهاء المهرجان تنطلق التحضيرات لمهرجان دبا الحصن للاعمال الثنائية وبعده مهرجان ايام الشارقة المسرحية .

اختيار عنوان الندوة الفكرية عن التراث انعكس إيجابيا على العروض المسرحية.