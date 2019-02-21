علم ومعرفة

آلت مكتبة البابطين المركزية للشعر منذ إنشائها أن تكون حصنًا منيعًا للثقافة العربية وحارسة على بوابة الإبداع العربي.. وعبر مسار بحثي وتوثيقي سطلت الضوء على المئات من نفائس الكتب العربية.

وكي يتسنى للباحثين والقراء التواصل مع هذا الإرث واصلت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي إصدار سلسلة نوادر النوادر من الكتب التي يقتنيها عبدالكريم سعود البابطين وأحدثها الجزء الثامن العشر.

تضم هذه النوادر مطبوعات مضى على تأليفها قرون عدة وتتفرع في شتى دروب الثقافة والعلم والمعرفة وتعطي لطلاب المعرفة نبذًا عما تضمنته من فصول ومحطات من سيرة أصحابها.

شمل الإصدار الجديد تغطية ثمانين كتاباً نادراً تم الحصول عليها من شتى أنحاء العالم وتنوعت ما بين الآداب والتاريخ والعلوم والفقه والأعلام والحكمة، وغيرها من الكتب التي وضعها مؤلفون متبحرون في مجالاتهم عبر أزمان مختلفة. ويقول عنها عبدالكريم سعود البابطين في تصديره للجزء الجديد: تم اقتناء الآلاف من هذه المطبوعات النوادر التي طبعت في أزمان مختلفة على امتداد القرن السادس عشر وفي بدايات القرن العشرين، وسيجد الباحث في كل كتاب نادر نكهة خاصة. وقد وجدت أن من واجبي تجاه أمتي أن أسهم في خدمة هذا التراث العظيم فبذلت ما وسعني من جهد لامتلاك بعض المخطوطات، إنقاذاً لها من الضياع، كما تنقلت بين كثير من مدن الوطن العربي أبحث عن مطبوعاتقديمة وضمها إلى المكتبة حفاظاً عليها من التلف.

وتفرد هذا الجزء بعرض نُبذ عن كتب لها أهميتها حتى يومنا هذا، لما فيها من إطلاع على ثقافات الشعوب، مثل كتاب طبقات الأمم لعالم الأندلس أبو القاسم التغلبي الذي عاش في القرن الخامس الهجري، وقد قدمت المدير العام لمكتبة البابطين المركزية للشعر العربي سعاد عبدالله العتيقي شرحاً عن مضامين هذه الكتب التي ضمها الجزء الثامن عشر، فعن هذا الكتاب تقول بأنه يقدم لنا لوحة لأمم العالم وبمَ تتميز كل أمة، أما في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني الذي عاش في القرن الرابع الهجري، فهو شرح يشمل الملوك والحكام في كثير من أمم العالم وتاريخ كل ملك منهم وما حدث في عصره، ومن هذه الأمم الفرس واليونان والقبط وبنو إسرائيل ولا يخلو الشرح من ملوك العرب المناذرة والغساسنة وملوك اليمن وتاريخ قريش.

ومن التاريخ إلى الحكمة تمتد صفحات الجزء الثامن عشر من نوادر النوادر فيستعرض كتاباُ بعنوان الكلم الروحانية في الحكم اليونانية، لأبي الفرج بن هندو، وهو كتاب يستنبط العقل لدى فلاسفة اليونان فيعرفنا بأقوالهم وآرائهم وميزة هذا الكتاب أنه يقارن بعض هذه الحكم بما ورد في الثقافة العربية من شبيه لها. وأفرد الإصدار الجديد حيزاً جيداً للشعر، فهناك ـكثر من خمسة وعشرين كتاباُ بين دواوين للشعر ودراسات عن الشعراء، ومن فرائد الكتب أن الاهتمام لم يقتصر على الشعر، بل نجد دراسة نفسية لشاعر فرنسا الشهير بودلير وتعريب مجموعة من أشعاره.

